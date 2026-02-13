El instituto de Alella no puede reabrir este viernes por los desperfectos provocados por el viento

Los centros educativos han reanudado este viernes su actividad, a excepción del Institut d'Alella, que permanece cerrado por los desperfectos causados por los fuertes vientos de este jueves, según han explicado a la ACN fuentes del Departament d'Educació. En concreto, se dañaron las placas solares. Según el balance de la conselleria, se produjeron 90 incidencias en centros educativos de 43 municipios durante el vendaval más fuerte de los últimos 15 años en Catalunya.

La directora general de Centres Públics del Departament d’Educació, Montserrat Duran, ha explicado en TV3 que las principales incidencias fueron caídas de árboles y elementos de las cubiertas, así como toldos, persianas, derrumbes de algunos muros y vallas, y cristales rotos. Este viernes continúan las tareas para reparar todos estos desperfectos.

Incidencias sin heridos

Respecto a las críticas a las acciones de la Generalitat, Duran ha considerado “comprensible” que en zonas donde no hubo un viento fuerte se pueda cuestionar la medida de cerrar todos los centros educativos, pero defendió que, según su opinión, la decisión fue “totalmente acertada”. Explicó que es mejor “pecar de excesiva precaución que lamentar cualquier cosa que le hubiera pasado a un niño”. Así, ha defendido haber tomado una medida preventiva y destacó que, pese a las afectaciones “muy importantes” provocadas por la ventada, no se registró ningún niño o joven herido.