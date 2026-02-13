Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Red ferroviaria en Catalunya

El Gobierno aprueba el estudio para mejorar el enlace de la R7 y la R4 en Barcelona

El proyecto contempla construir un paso inferior y separar los recorridos de ambas líneas en Cerdanyola

Estación de Cerdanyola del Vallès de Rodalies.

Estación de Cerdanyola del Vallès de Rodalies. / ELISENDA PONS

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado definitivamente el estudio informativo para construir un paso inferior ferroviario que permita separar los recorridos de las líneas R7 y R4 de Rodalies a la altura de Cerdanyola del Vallès.

Según ha informado este viernes el ministerio de Óscar Puente en un comunicado, la actuación eliminará el actual cruce a nivel, considerado un "punto crítico" de la red, y está incluida en el Plan de Rodalies 2020-2030. Actualmente, los trenes de la R7 que salen de la estación de Cerdanyola del Vallès en dirección a Cerdanyola Universitat deben ocupar la vía en sentido contrario de la R4 para acceder al ramal de vía única. Esta maniobra provoca un "cisallamiento de vía" que limita la capacidad y la operatividad de ambas líneas.

Así, el proyecto prevé remodelar la conexión actual para "materializar un enlace a diferente nivel que elimine el cisallamiento existente". En concreto, se definirá un nuevo ramal con un paso inferior que permitirá el cruce sin interferencias entre la R7 y la plataforma de la R4.

Según el ministerio, la solución aprobada sitúa el paso inferior cerca de la autopista C-58 y se ejecutará mediante el "sistema empuje" bajo la plataforma ferroviaria. El objetivo es minimizar la afectación a la circulación de la R4 y mantener el servicio "sin interrupciones".

La actuación se enmarca en el Plan de Rodalies de Catalunya 2020-2030, presentado en enero por el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano. El ministerio sostiene que el proyecto contribuirá a "la mejora operativa y funcional de la infraestructura" y a reforzar la seguridad al suprimir el cruce a nivel.

