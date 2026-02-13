Tras el accidente de Gelida
El Govern cifra en 100 millones de euros las actuaciones de emergencia de Rodalies
La consellera Paneque confía en que varios tramos cortados de la R2 y la RL4 puedan reabrir este fin de semana
Última hora de Rodalies, hoy en directo | Declaraciones de Paneque y nuevas incidencias en líneas y trenes
Árboles en la vía, cortes y retrasos constantes en Rodalies por el temporal de viento: "No entiendo por qué han circulado"
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha asegurado este viernes que "se están invirtiendo 100 millones de euros en las actuaciones de emergencia" de la red de Rodalies "derivadas de la crisis de Gelida". La consellera ha afirmado que son unas cifras que van aparte tanto del Pla de Rodalies 2020-2030 como del recién ampliado Pla de Rodalies 2026-2030 y que estos 100 millones de euros son otro elemento que pone de manifiesto "la deficiencia acumulada en el mantenimiento del servicio". De hecho, Paneque ha llamado a que esta "despliegue inédito de recursos humanos y económicos se mantenga de manera estructural".
En una entrevista en el programa 'Els Matins' de TV3, la titular de Territori también ha defendido que durante la jornada de este jueves, marcada por el temporal de viento de la borrasca 'Nils', la decisión de que Rodalies funcionara se tomó "con los mismos criterios de prudencia que el resto del transporte público". Tal como ha venido pasando las últimas semanas se registraron durante todo el día graves retrasos y cancelaciones de trenes y, tal y como ha recordado la consellera durante la entrevista, se cerraron por precaución las estaciones de Malgrat de Mar, Premià de Mar y Barberà del Vallès.
Reabren la R2 y la RL4
Preguntada por si la jornada del jueves podría retrasar la previsión del Govern de que Rodalies vuelva mayormente a la normalidad el próximo lunes, la consellera ha defendido que, por el momento, ya se ha certificado la seguridad de las líneas R2 y RL4 tanto con Adif como con los sindicatos. Así, "durante el fin de semana", se restablecerá el servicio completo entre las estaciones de Sants y Bellvitge de la R2 y volverá a estar operativo el tramo de la RL4 entre Lleida y Cervera. Todavía quedarán por reabrir el tramo de la RL4 comprendido entre la capital de la Segarra y Terrassa; el tramo entre Riba-Roja d'Ebre y Reus de la R-15.
También falta por ver cuándo podrá restablecerse la línea R3 más allá de Vic. Esta semana, el Govern auguraba que el próximo lunes podría reabrirse el tramo entre la Garriga y Campdevànol. Durante la entrevista, sin embargo, la consellera no ha especificado si finalmente podrá realizarse esta reapertura.
