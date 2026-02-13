Foment, RACC y Cambra de Comerç se conjuran para proponer soluciones a la movilidad catalana

"La situación que vive hoy la movilidad en Catalunya es totalmente insostenible, intolerable e inaceptable", ha asegurado el presidente del Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre. Es precisamente por este motivo por el que la entidad a la que representa, conjuntamente con el RACC y la Cambra de Comerç de Barcelona, ha decidido reunir a un reguero de colegios profesionales y de expertos en la Comisión para la Garantía de una Movilidad Cotidiana Fiable y Eficiente en Catalunya. Este es un órgano que ya ha funcionado en otras ocasiones en el seno de Foment –que utilizó la misma fórmula para tomar posiciones sobre la ampliación del aeropuerto– y que, en palabras de Sánchez Llibre, "se crea con la única voluntad de ofrecer soluciones" y, en definitiva, "de sumar y no restar".

Han sido invitados a participar en la comisión el Col·legi de l'Enginyeria de Camins, Canals i Ports; el Col·legi d'Economistes de Catalunya; el Col·legi d'Enginyers Industrials o el Col·legi d'Agents Comercials, entre otros. Aun así, en la presentación que ha tenido lugar este viernes en la biblioteca de Foment del Treball, se ha dejado la puerta abierta a que accedan más entidades.

La comisión tiene por misión, según Sánchez Llibre, analizar de manera integral la situación y establecer las causas de la misma; estudiar el déficit actual de las estrategias de movilidad y repensar los recursos económicos necesarios para poder financiar las infraestructuras. Algo para lo que es necesario "la colaboración público-privada y la garantía de una planificación financiera estable", ha remachado el presidente de Foment.

Traspaso

Se prevé que el trabajo de la comisión dure unos ocho meses, de manera que habrá que esperar hasta el mes de octubre para saber cuál es el diagnóstico y el tratamiento recomendado para resolver el rompecabezas de la movilidad catalana. Aun así, durante la presentación de este viernes, varios de los ponentes han dejado entrever cuáles serán las líneas principales. Es el caso del presidente del RACC, Josep Mateu, que ha aprovechado para reclamar el traspaso "completo" de Rodalies a la Generalitat de Catalunya. "No creemos en los actores que ha habido hasta ahora, ni en Renfe ni en Adif", ha sentenciado Mateu, que ha reclamado que la gestión tanto del servicio como de la operadora recaiga sobre Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

Para Mateu, la fórmula de traspaso actual, que contempla una cúpula directiva de una nueva empresa pública conformada en un 51,1% por Renfe y un 49,9% por la Generalitat no es suficiente. Ante la negativa de algunos maquinistas a aceptar otras proporciones en las que la Administración catalana tenga más peso, el presidente del RACC ha asegurado que "haría falta tres o cuatro años" para formar a nuevos profesionales, pero cree que es factible. "No nos quejemos tanto de lo que hace el Estado y empecemos a hacer cosas aquí", ha sentenciado.

Un sector clave

Más prudente se ha mostrado Carles Puig de Travy, decano del Col·legi de Economistes de Catalunya, que durante su intervención ha defendido el enorme papel que juegan la movilidad y las infraestructuras en la vertebración de la economía de un territorio. "Es imposible que una economía avance si la movilidad no funciona", ha defendido. "En algunas empresas, como las exportadoras, el efecto negativo es muy grande", ha lamentado Puig de Travy, que ha augurado que algunas empresas podrían llegar a deslocalizarse para ganar conectividad en Europa si la situación no mejora.

A partir de este mes, la comisión organizará comparecencias cada 15 días en las que invitará tanto a agentes encargados de regular la movilidad en Catalunya como a empresas, entes o instituciones perjudicados por el estado actual de las infraestructuras catalanas. Así lo ha explicado Lluís Moreno, vicepresidente de Foment y presidente de la Cambra de Contractistes, que ha detallado que algunos de los comparecientes podrían ser Adif, Renfe, Rodalies, TMB, FGC, ATM, los puertos de Tarragona y Barcelona o la SEAT. Los partidos políticos con representación en el Parlament también estarán invitados. La intención, según ha detallado Moreno, es crear a partir de estas comparecencias grupos de trabajo sectoriales "proactivos y propositivos".