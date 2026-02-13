La salud mental de estudiantes de Medicina, un reto femenino: el 76% de consultas a la línea de atención psicológica son mujeres

El Servicio Telemático de Apoyo Psicológico a Estudiantes de Medicina (SAPEM) se consolida como un recurso esencial para el bienestar emocional de los futuros médicos. Según la última encuesta de satisfacción de los alumnos atendidos de 2025, el 93,75% lo considera un recurso necesario e imprescindible. Desde su puesta en marcha hace tres años, el programa ha atendido a un total de 495 estudiantes de Medicina de universidades públicas y privadas de toda España, dando respuesta profesional y gratuita a las necesidades psicológicas derivadas de las exigencias académicas y emocionales de la carrera.

Tras el análisis de los datos acumulados entre 2022 y 2025 se muestra una evolución significativa en el perfil de los usuarios que acceden al servicio. Aunque las mujeres continúan siendo mayoritarias (76%), se observa un cambio de tendencia claro en la participación de estudiantes varones. Tras un descenso en 2023, la presencia de hombres se ha duplicado en los dos últimos años, pasando del 12% en 2023 al 24% en 2025.

El SAPEM, impulsado por la Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC), el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), la Fundación Mutual Médica (FMM), y la Fundación Galatea como colaboradora y proveedora de la atención, ha ayudado a cientos de estudiantes a gestionar el estrés y las exigencias emocionales propias de la carrera de Medicina. Durante 2025, un total de 115 alumnos han sido atendidos por este servicio.

“Cuidar la salud mental no es un aspecto secundario de su formación, sino un pilar esencial. El SAPEM ha demostrado ser un recurso eficaz para quienes necesitan orientación y acompañamiento psicológico, y sus resultados refuerzan nuestro compromiso de fortalecer y ampliar estas iniciativas. Desde la Fundación Mutual Médica, a través del programa 'Cuidar(me)', trabajamos para garantizar que los médicos reciban apoyo en todas las etapas de su trayectoria, desde los estudios hasta el ejercicio profesional. Dotarles de herramientas para su autocuidado es clave para que puedan afrontar su futuro con confianza y bienestar ", concluye el doctor Alejandro Andreu, presidente de la FMM.

3º de carrera

En cuanto al curso académico, el tercer curso del grado se posiciona como el que registra una mayor demanda de atención (un 23% en 2025), coincidiendo con una etapa especialmente exigente desde el punto de vista académico y emocional. Este dato refuerza la importancia de intervenir de manera temprana en momentos importantes de la formación.

En relación con la edad, los estudiantes atendidos en 2025 se concentran principalmente en los 24 años, seguidos por el grupo de 22 años, lo que coincide con etapas clave del grado en Medicina caracterizadas por una elevada carga académica y emocional.

Los datos del SAPEM reflejan que el principal motivo de consulta está directamente relacionado con las exigencias académicas de la carrera. En concreto, las dificultades académicas concentran la mayoría de las consultas, vinculadas a la desmotivación respecto a la carrera, la elevada autoexigencia, la ansiedad ante los exámenes y el miedo a la reacción personal ante situaciones clínicas complejas, como la atención a pacientes graves o el contacto con sus familiares.

Un 26% de los estudiantes atendidos presenta dificultades en el ámbito personal y académico, mientras que un 14% consulta por conflictos en el entorno personal y familiar, especialmente relacionados con la pareja, la familia o el grupo de iguales. Otros motivos de consulta incluyen la reaparición de sintomatología previa ya superada (6%), situaciones de duelo por la pérdida de personas cercanas (5%) y dificultades para conciliar la vida personal, familiar y académica (3%).

El acceso al servicio se realiza de forma sencilla mediante un mensaje de WhatsApp al 669 438 903. A partir de ahí, la unidad de acogida del SAPEM valora el caso y realiza la derivación terapéutica si procede de forma totalmente gratuita y confidencial a los profesionales de la psicología especializados.