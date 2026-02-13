El episodio de viento no afloja en Girona y obliga a suspender tres rúas de Carnaval en la Costa Brava

El golpe de viento del norte y la previsión de mal tiempo han comenzado a alterar el calendario del Carnaval en la Costa Brava. Llançà y Sant Feliu de Guíxols han anunciado cambios de fechas por seguridad y para evitar que la meteorología haga inviable la fiesta, mientras Meteocat mantiene avisos de peligro por viento para el viernes y, sobre todo, para el sábado.

El primer municipio en mover ficha ha sido Llançà, que ha decidido trasladar el Carnaval 2026 previsto inicialmente para los días 14 y 15 de febrero. Según el comunicado, el cambio se hace por motivos meteorológicos y con el consenso de todas las comparsas participantes, pensando en la seguridad y para que la gente pueda disfrutar de la fiesta "como se merece".

Las nuevas fechas serán sábado 28 de febrero de 2026 y domingo 1 de marzo de 2026, lo que permite ganar margen y evitar el fin de semana que se prevé más complicado por viento.

En Sant Feliu de Guíxols, la organización también ha optado por aplazar el desfile. El Desfile de Carnaval previsto para este viernes 13 de febrero de 2026 se traslada al viernes 20 de febrero por "mal tiempo continuado" y por las "malas previsiones". El comunicado remarca que la lluvia persistente está dificultando los preparativos y la organización: desde el movimiento de carrozas hasta la logística de ambulancias, seguridad y desplazamientos de las comparsas, además del riesgo de dañar decorados y disfraces.

A pesar del aplazamiento del desfile, los organizadores indican que se mantiene el baile en el Guíxols Arena al ser un espectáculo en interior. Para este viernes, también se mantiene el Ball del Tongo, con DJ Dolça y Wasa Corporation, a las 23:30 h en la carpa del Guíxols Arena. En cambio, se suspenden los autobuses lanzadera gratuitos para subir al recinto.

Avisos de Meteocat por viento y fin de semana con más riesgo

Paralelamente a los cambios de calendario, el Servicio Meteorológico de Catalunya (Meteocat) mantiene activos los avisos de Situación Meteorológica de Peligro (SMP) por viento para viernes 13 y sábado 14 de febrero. Sábado es el día que concentra el riesgo más alto, con un peligro máximo de 4/6 y la posibilidad de superar el umbral de racha de 25 m/s (unos 90 km/h) en algunos puntos del país. Para el viernes, el peligro máximo es 3/6, con umbral de racha >20 m/s (unos 72 km/h).

Meteocat también advierte que, en los Pirineos, el viento puede ir acompañado de 'torb', es decir, nieve levantada y arrastrada por el viento, que puede crear una "niebla blanca" y reducir mucho la visibilidad en la montaña.

Previsión y datos de viernes: Portbou, el punto más expuesto

En la costa gerundense, la previsión apunta a que el viento se reforzará especialmente el sábado, sobre todo entre la mañana y la tarde. En la predicción municipal, por ejemplo, Roses podría alcanzar valores sostenidos de unos 55–57 km/h en las horas centrales del día (velocidad de viento, no racha). En el Bajo Empordà, Palafrugell podría llegar hasta 44 km/h y Castell d’Aro hasta 34 km/h, con un repunte nocturno que podría alcanzar los 38 km/h.

En cuanto a los datos registrados ayer viernes, los valores provisionales de la red automática XEMA sitúan a Portbou a la cabeza con una racha máxima de 88,9 km/h durante la madrugada. En otros puntos de la costa, los registros han sido bastante más moderados a primera hora, como Roses (25,6 km/h), Palafrugell (26,6 km/h) y Castell d’Aro (19,4 km/h).

Noticias relacionadas

Con el episodio aún en evolución y con el sábado como jornada potencialmente más complicada, la recomendación es seguir los avisos oficiales y extremar la prudencia, especialmente en actividades al aire libre y en zonas expuestas del litoral.