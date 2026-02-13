Última hora de la alerta roja por fuerte viento en Catalunya, hoy en directo | Heridos, incidencias y vendaval de más de 100km/h en Barcelona

Nils, la séptima borrasca de gran impacto de 2026, está dejando temporal marítimo y rachas de viento muy fuertes, de más de 100 km/h, en buena parte de Catalunya, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Estas fuertes rachas de viento han llevado a la Generalitat a suspender este jueves las clases en la educación obligatoria y la universitaria. También quedan suspendidas las actividades deportivas y las sanitarias no urgentes.

Sigue aquí en directo la última hora del impacto del temporal.

Los Bombers atienden 3.427 avisos y el 112 recibe 5.837 llamadas en un episodio “histórico” que deja dos heridos críticos Los Bombers han atendido 3.427 servicios por el viento desde la medianoche hasta las 20.00 horas, mientras que el 112 ha recibido 5.837 llamadas que han generado 4.979 expedientes. El balance deja 37 personas trasladadas a centros sanitarios, nueve hospitalizadas, con dos heridos críticos y tres graves. A las 20.00 han decaído las restricciones decretadas por el Govern, aunque el plan Ventcat continúa en fase de alerta. Protecció Civil prevé que este viernes se retome la actividad lectiva, deportiva y sanitaria no urgente con normalidad si se confirma la mejora meteorológica.

Los Bombers elevan a 3.427 las actuaciones por el viento y atienden 113 avisos en la última hora Los Bombers han atendido 3.427 servicios relacionados con el episodio de viento entre la medianoche y las 20.00 horas. Solo entre las 19.00 y las 20.00 se han registrado 113 avisos, la mayoría en la Región Metropolitana Sur (85) y Norte (22). También se han contabilizado actuaciones en Lleida (2), Tarragona (2), Terres de l’Ebre (1) y Girona (1), mientras que en la Región Centro no se han registrado avisos en la última hora.

Valentina Raffio Catalunya se paraliza por un vendaval histórico que abre el debate sobre el uso de alertas Hacía por lo menos 15 o 20 años que Catalunya no vivía una jornada tan huracanada y, sobre todo, tantas incidencias derivadas del viento. El paso de la borrasca Nils ha desatado un vendaval histórico que, por primera vez, ha llevado a aplicar medidas como el cierre total de todas las escuelas y universidades, a anular la actividad sanitaria no urgente y a pedir a la ciudadanía priorizar el teletrabajo y limitar al máximo sus desplazamientos. Pese a estas medidas, la fuerza del temporal ha derribado árboles, muros y todo tipo de mobiliario urbano en ciudades como Barcelona o Badalona y L'Hospitalet, donde se han registrado rachas de más de 100 km/h. También se han reportado más de 80 heridos y al menos nueve personas hospitalizadas, dos de ellas en situación crítica y tres con pronóstico grave. Más allá del impacto del temporal, que sobre todo ha golpeado el área de Barcelona, la gestión de la emergencia ha sido cuestionada por alcaldes y empresarios que han echado de menos un enfoque territorial más quirúrgico, ya que la alerta y las restricciones se han aplicado por igual en comarcas con distintos grados de avisos. Siga leyendo aquí.

Beatriz Pérez Reducción de la actividad hospitalaria La anulación de la actividad programada quirúrgica, ambulatoria y de exploraciones complementarias ambulatorias en Catalunya se ha traducido en reducciones de actividad en comparación con un día normal, según Salut. En cuanto a la actividad hospitalaria, se han reducido un 69% las intervenciones quirúrgicas, un 52% las visitas de consultas externas, un 66% las pruebas complementarias y un 43% las sesiones de hospital de día. En el caso de la atención primaria, la afectación ha sido menor, con una suspensión del 14% de las agendas de medicina familiar y comunitaria, y del 30% de las agendas tanto de pediatría como de enfermería.

Balance de heridos Un total de nueve personas han sido ingresadas en distintos hospitales a consecuencia de las ventadas registradas este 12 de febrero. En el Hospital de Bellvitge permanecen ingresados dos voluntarios de Protección Civil, de 22 y 23 años, heridos por la caída de árboles en Sant Boi de Llobregat. Uno se encuentra crítico pero estable y el otro está grave, fuera de peligro.

En el Hospital de Sant Boi fueron atendidos otros dos voluntarios, de 23 y 35 años, también por la caída de árboles en Sant Boi. Ambos presentaban heridas leves y ya han recibido el alta.

En la Vall d’Hebron hay dos personas ingresadas: un hombre de 46 años en estado crítico tras caerle parte del techo de una nave industrial en Barcelona, y otro de 68 años en estado grave, con fractura de pelvis y fémur y traumatismo torácico, tras caerle una farola encima también en Barcelona.

En el Hospital Trueta está ingresado un hombre de 56 años en estado grave, con afectación catastrófica en una pierna, después de que le cayera encima una pared mientras trabajaba en Sant Pau de Segúries. Es operario de la construcción.

Por último, en el Hospital de Olot hay dos hombres, de 54 y 51 años, en estado menos grave. Resultaron heridos mientras trabajaban retirando un árbol en Ribes de Freser y este les cayó encima.

Beatriz Pérez Afectaciones en centros sanitarios por episodio de viento violento El episodio de viento violento ha provocado incidencias estructurales y cortes de suministro eléctrico en diversos centros sanitarios de las regiones Metropolitana Sud, Metropolitana Nord, Penedès y Barcelona ciudad. La mayoría de las afectaciones están relacionadas con desprendimientos de falsos techos, placas solares, elementos de fachada y árboles caídos en accesos. Algunos centros han tenido que cerrar temporalmente o habilitar accesos alternativos, como el CUAP de L’Hospitalet, el Hospital Sant Joan de Déu de Sant Boi o varios CAP del área metropolitana. También se han registrado microcortes eléctricos que, en casos puntuales como el ICO de L’Hospitalet, han obligado a interrumpir momentáneamente la actividad, ya restablecida. Pese a los daños materiales y los traslados preventivos -como en el área de oncología del Hospital Comarcal del Alt Penedès-, en la mayoría de los casos la actividad asistencial se ha mantenido o recuperado sin afectaciones graves.

Valentina Raffio Meteocat activa avisos por viento, nieve y temporal marítimo por la llegada de la borrascas Oriana a partir del viernes Tras el paso de Nils, el viernes se espera la llegada de Oriana que volverá a activar avisos por viento, nieve y temporal marítimo. Desde Protecció Civil se mantendrán activados todos los protocolos desplegados hasta ahora frente al viento y el oleaje. Además, se activa la prealerta del plan #NEUCAT por la previsión de nevadas intensas a partir de mañana por la noche en Vall d'Aran, Alta Ribagorça y Pallars Sobirà. Grosores superiores a 20 cm en cota 1.300 m.

Los empresarios de la Catalunya central critican la confusión que ha generado en los negocios el aviso por fuerte viento Patronales de la Catalunya Central ha criticado la gestión centralizada que ha generado alarmismo y confusión en diversos negocios y actividades económicas a raíz del aviso generalizado de fuerte viento en toda Catalunya. En la Cerdanya, la asociación Empresariat ha denunciado la paralización de diversas actividades económicas y turísticas del Alt Pirineu i Aran sin tener en cuenta que el Pirineo es un territorio de montaña con condiciones propias. Lea la noticia completa aquí.