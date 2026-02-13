Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Última hora de la alerta roja por fuerte viento en Catalunya, hoy en directo | Heridos, incidencias y vendaval de más de 100km/h en Barcelona

La Generalitat cierra las aulas y los servicios sociales y sanitarios, además de recomendar el teletrabajo y que se eviten desplazamientos innecesarios

Última hora de Renfe, hoy en directo: incidencias en las líneas de Rodalies, regionales y larga distancia por la alerta roja por viento en Catalunya

Catalunya suspende las clases y las visitas sanitarias no urgentes este jueves por el viento

El viento derriba parte de un edificio en la Travessera Industrial de L'Hospitalet y atrapa a una mujer que estaba en un coche

El viento derriba parte de un edificio en la Travessera Industrial de L'Hospitalet y atrapa a una mujer que estaba en un coche

El viento derriba parte de un edificio en la Travessera Industrial de L'Hospitalet y atrapa a una mujer que estaba en un coche / ZOWY VOETEN / VÍDEO: Z. VOETEN / M. TUDELA

Germán González

Pau Lizana Manuel

Helena López

Jose Real

Nils, la séptima borrasca de gran impacto de 2026, está dejando temporal marítimo y rachas de viento muy fuertes, de más de 100 km/h, en buena parte de Catalunya, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Estas fuertes rachas de viento han llevado a la Generalitat a suspender este jueves las clases en la educación obligatoria y la universitaria. También quedan suspendidas las actividades deportivas y las sanitarias no urgentes.

Sigue aquí en directo la última hora del impacto del temporal.

