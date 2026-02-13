Aviso AESAN
Alerta alimentaria en dos lotes de chocolate Toblerone distribuido en Catalunya: presencia de leche, almendra, soja y huevo sin etiquetar
La Aesan ha señalado que estos componentes no están incluidos en el etiquetado del producto y que los intolerantes o alérgicos "se abstengan de consumirlo
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha advertido a las personas con alergia o intolerancia a la leche, las almendras, la soja o el huevo de su presencia en una barra de chocolate negro de la marca Toblerone procedente de Suiza.
La Aesan ha señalado en un comunicado que estos componentes no están incluidos en el etiquetado del producto y que aquellas personas con alergia o intolerancia a estos componentes "se abstengan de consumirlo", sin que represente ningún riesgo para el resto de la población.
El producto afectado ha sido una barra de chocolate negro con nougat 10 % de miel y almendras de 300 gramos de la marca Toblerone, con números de lote OOY315471 y OOY3155111, con fechas de consumo preferente 20/05/2027 y 17/06/2027, respectivamente.
Su distribución inicial ha sido en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Catalunya, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Canarias, Navarra, País Vasco y Madrid, aunque no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras autonomías, han añadido.
La agencia ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) de una alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid, que a su vez responde al autocontrol de la empresa comercializadora, quien ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes.
