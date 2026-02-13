La Aemet activa el aviso rojo por vientos huracanados de más de 140 km/h en la Comunitat Valenciana

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sube el aviso por fuertes vientos a nivel rojo (peligro extremo) ante las rachas huracanadas de viento del noroeste que se esperan para el sábado 14 de febrero en la Comunidad Valenciana y que pueden llegar a superar los 140 km/h.

La zona afectada por este aviso rojo será, "sobre todo el interior de Castellón, donde se espera lo peor" de este temporal, tal y como señala Jorge Tamayo, delegado de la Aemet en la Comunidad Valenciana. Los meteorólogos de Aemet ya barajaban desde hace horas la posibilidad de subir el aviso al máximo nivel de riesgo (aviso rojo) ante la previsión el sábado de fortísimas rachas de viento del noroeste. Era sólo cuestión de esperar y ver cómo evolucionaba la situación.

Mensaje Es-Alert

La alerta roja ha llevado al Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat Valenciana a enviar un aviso especial debido a las inclemencias meteorológicas generadas por la borrasca Oriana. Además de este aviso especial, la Generalitat ha enviado un nuevo mensaje Es-Alert para alertar a la población y pedirle tomar "precauciones" ante posibles incidentes por las fuertes ráfagas de viento. El primero de los mensajes de texto se enviado a las 18:07 a la provincia de Valencia y Alicante por el aviso naranja. Apenas 3 minutos después, se ha enviado un segundo mensaje de Es Alert, esta vez a la provincia de Castellón, por la alerta roja por viento huracanados. Ambos envíos se producen, tal como había adelantado este periódico, tras hablar con la conselleria y recibir confirmación de que los mensajes se enviarían "a lo largo del día de hoy".

En el envío realizado a las provincias de Alicante y Castellón Emergencias recomienda evitar desplazamientos y actividades al aire libre por la previsión de fuertes rachas de viento que podrían superar fácilmente los 100 kilómetros por hora con tendencia a incrementarse durante las próximas horas, especialmente mañana sábado.

Nivel rojo

La inestabilidad atmosférica ha avanzado tal y como esperaban: "Los umbrales de viento ya estaban el jueves muy al límite, pero había que esperar para comprobar si se mantenían esas previsiones" y, en el caso de que así fuese, "elevar si era necesario el aviso meteorológico a nivel rojo", como así ha sido finalmente, explica Tamayo.

Los avisos por viento huracanado han provocado numerosas suspensiones, entre ellas la del Año Nuevo Chino en Valencia y la cancelación de todos los partidos de fútbol programados para el sábado en la Comunidad Valenciana.

El jueves ya se habló de rachas huracanadas de viento que podían superar los 120 km/h y Emergencias incluso emitió un aviso especial ante el temporal que se espera el sábado. Estas altísimas velocidades se ubican en el umbral del aviso rojo en algunos puntos de la Comunidad Valenciana pero, en otros, el límite está aún más arriba: en los 140 km/h.

Eso sucede, por ejemplo, en el interior norte de Castellón, precisamente una de las zonas que se verán más afectadas por las rachas de viento de este fin de semana. Hasta que no se ha confirmado que los vientos podían incluso superar esos 140 km/h y, por tanto, sobrepasar el umbral establecido por la Aemet, ésta no podía activar el aviso rojo.

Las zonas más afectadas por el viento en la C. Valenciana

La máxima alerta estará activa durante todo el sábado 14 de febrero: desde la próxima medianoche hasta el comienzo de la madrugada del domingo. La Aemet advierte de la posibilidad de que las rachas de viento del noroeste sean tan violentas que superen incluso los 140 km/ en todo el norte de Castellón (interior y litoral) y en el interior sur de la provincia. En el litoral sur, por su parte, el aviso indica que las rachas podrán sobrepasar los 130 km/h.

Los umbrales preestablecidos por la Aemet para cada fenómeno meteorológico extremo se determinan en función de las características singulares de cada área geográfica: por ejemplo, en los puntos más altos, el viento sopla con mucha más fuerza que en las poblaciones ubicadas en llanura; es decir, a condiciones meteorológicas idénticas, siempre se registrará mucho más viento en municipios como Morella, anclada en lo alto de un cerro, que en ciudades instaladas al borde del mar y en terreno llano, como València.

Por lo tanto, es normal que el umbral para un aviso rojo por viento sea más elevado en lugares como Morella que en una zona como el litoral norte de Valencia, donde está el 'Cap i Casal'.

Cuánto viento se espera el sábado en Valencia

Aunque la provincia de Valencia también estará sometida el sábado 14 de febrero a condiciones extremas de viento del noroeste, el aviso de la Aemet se queda en nivel naranja porque las previsiones no esperan superar el umbral del aviso rojo establecido por la Agencia Estatal de Meterología.

Aún así, se espera muchísimo viento, tanto que en algunos puntos las rachas superarán los 100 km/h. Es el caso del interior norte de Valencia, donde en principio tendrá lugar lo peor del temporal de viento en la provincia de Valencia.

En el litoral norte y el interior sur, la Aemet alerta de rachas de más de 90 km/h, mientras que en la costa más meridional de la provincia de Valencia superarán los 80 km/h.

Las alertas se activan la próxima medianoche en el norte de la provincia, a las 11.00 horas en el litoral sur, y a las 12.00 del mediodía en el interior sur de Valencia. Se extinguirán en toda la provincia en la medianoche del sábado al domingo. A partir de ese momento, los avisos por viento pasarán a nivel amarillo hasta las a12.00 del mediodía del domingo 15 de febrero. Las rachas ese día pueden sobrepasar los 80 km/h.