Ni el litoral ni el Pirineo: esta es la zona de Catalunya con las rachas de viento más fuertes hasta ahora

Catalunya vive este jueves un episodio de viento extremo por el paso de la borrasca Nils, que mantiene activada la alerta roja en varias comarcas por el riesgo de rachas muy fuertes y afectaciones en la movilidad, el arbolado y el litoral, que han obligado a suspender toda actividad educativa, universitaria, deportiva y sanitaria no urgente. El temporal está dejando un escenario muy adverso, con especial incidencia en zonas expuestas de montaña, pasos y áreas abiertas donde el viento gana intensidad.

Los primeros registros ya apuntan a un repunte notable: en varios puntos del territorio se superan los 100 km/h, con rachas que siguen subiendo a medida que avanza la jornada. En esta pieza repasamos las zonas de Catalunya donde se están midiendo las rachas de viento más fuertes, y qué comarcas concentran el mayor impacto del episodio.

Zonas más afectadas del litoral

Ya desde primera hora de la mañana, desde el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) han informado que el viento había ganado intensidad, alcanzando rachas de hasta 105,1 km/h en el Port de Barcelona. En el Prat de Llobregat, el registro máximo ha marcado los 103,7 km/h, según datos del mismo servicio autonómico.

Sin salir del litoral barcelonés, en Badalona se han registrado rachas de hasta 101,9 km/h, mientras que en Mataró la cifra ha escalado a 104,4 km/h.

También en los extremos de la costa catalana se han alcanzado rachas de viento récord: 108,7 km/h en Portbou y 103 km/h en El Perelló, según Meteocat.

Sin alcanzar la cifra de los 100 km/h, las rachas han sido igualmente notables en otras comarcas costeras. En Vilanova i la Geltrú, la máxima hasta ahora ha sido de 92,2 km/h.

Zonas más afectadas del Pirineo

Si bien las fuertes rachas no han sido tan noticiables como en puntos del litoral, también en las zonas montañosas de las comarcas pirenaicas se han alcanzado cifras poco comunes. La más destacable hasta el momento se ha registrado en el municipio leridano de Espot, donde la marca ha sido de 138,6 km/h, la segunda más alta de la jornada. También en Boí y Certascan se ha superado holgadamente el centenar de km/h, con rachas de 119,9 y 105,8 km/h, respectivamente.

Señal viento en autopista / El Periódico

En Ulldeter, por su parte, se han registrado rachas de hasta 122 km/h, cifra similar a los 114,5 km/h de Molló-Fabert.

Rachas de viento de 166,7 km/h: zona récord

Con todo, la cifra récord de este jueves no ha llegado ni de una estación ubicada en la costa ni tampoco de aquellas localizadas en el Pirineo catalán. En su lugar, ha sido nada más y nada menos que el Puig Sesolles (Vallès Oriental), a casi 1.700 metros de altura, donde los registros han pulverizado las marcas máximas recientes: 166,7 km/h ha sido el dato que, según Meteocat, han recibido desde la estación ubicada en lo alto de este macizo del Montseny, en la provincia de Barcelona.