El Govern levanta las restricciones de movilidad porque el temporal de viento "va a la baja"

La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha asegurado que el temporal de viento "va a la baja" pese a que todavía se mantienen las restricciones como el cierre de escuelas, cierre de parques y jardines, y la suspensión de actividades al aire libre así como la recomendación de teletrabajo. Sin embargo, se ha levantado la restricción de movilidad por lo que ya se puede circular con prudencia. Hasta las 20 horas se mantiene únicamente que los camiones deben circular por la derecha en las vías principales sin adelantar y que los vehículos de dos ruedas deben ser más prudentes porque no ha pasado el riesgo de ventoleras.

En este sentido, desde el Meteocat mantiene que este jueves por la tarde pueden registrarse golpes "fuertes" de viento, con rachas superiores a los 100 km/h y por eso se apela a la prudencia y a la "autoprotección". La consellera ha destacado que la reducción de la movilidad y el teletrabajo ha ayudado a que no se registrasen muchos incidentes por culpa del viento.

En su comparecencia tras la reunión del Cecat de este jueves ha enseñado diversas imágenes de muros y árboles caídos cerca de centros escolares y desprendimientos de fachadas y techos en ambulatorios y hospitales. En este sentido, ha señalado que en las próximas horas se revisarán estos equipamientos, así como los sociales, de cara a ver si han sufrido una afectación para que puedan abrir este viernes con toda seguridad.

El teléfono de emergencias ha recibido más de 4.100 llamadas que han generado abrir unos 3.200 incidentes. El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha atendido unas 457 llamadas, aunque en su mayoría han sido consultas. Los sanitarios han intervenido en unos 86 casos, de los que 34 de ellos han sido trasladados a centros hospitalarios. A esta hora hay nueve que todavía están hospitalizados, pero de diversa consideración.

Los siete heridos más graves son uno crítico en la Vall d'Hebron al caerle encima parte de un techo de una nave industrial; un hombre de 68 años grave con fractura pelvis y fémur, más traumatismo torácico al caerle encima una farola; un trabajador de 56 años al que le cayó una pared en la que estaba trabajando en Sant Pau de Segúries y que puede perder la pierna; un voluntario de Protecció Civil de 23 años que le cayó encima un árbol en Sant Boi junto a otros dos compañeros suyos que resultaron heridos leves; y dos menos grave en Olot, de 54 y 51 años, al recibir el impacto de un árbol cuando intentaban quitarlo.

Un 80% menos de retenciones

El temporal de viento y las medidas restrictivas de movilidad instadas por Protecció Civil también ha hecho que se reduzca un 37% la entrada de vehículos al área metropolitana de Barcelona este jueves y un 30% las salidas, lo que significa 90.000 vehículos menos que un día normal. Según el Servei Català de Trànsit se han registrado un 80% menos de retenciones en toda Catalunya. Las caídas de árboles y mobiliario urbano en la calzada de la red viaria ha estado retirado por los servicios de emergencia sin demasiada afectación. A las 14 horas se ha levantado las restricciones de camiones en la AP-7 en La Jonquera.

Los bomberos han realizado unos 2.100 servicios en su mayoría por incidencias en elementos de fachadas, tejados y caída de ramas, con puntas de 400 actuaciones a la vez. En este sentido han remarcado que los vientos fuertes de más de 100 km/h en el área metropolitana han provocado muchas de estas emergencias, ya que se trata de una zona que no está preparada para este tipo de rachas y en las que hay mucha población.

Los Mossos han gestionado 450 incidentes vinculados con el viento, siempre en coordinación con bomberos, protección civil y policías locales. Una agente ha resultado herida en el brazo al caerle encima una estructura metálica en el aeropuerto de Barcelona. Desde Mossos se señala que la reducción de la movilidad ha permitido registrar pocos incidentes.

Récord en el Port

El temporal ha registrado rachas de más de 100 km/h en toda el área metropolitana de Barcelona. En el Port de Barcelona se registró una racha de 105 km/h la más alta alcanzada nunca en este punto. En Montserrat fueron 115 km/h, en Portbou 108 km/h, en Port del Compte 122 km/h o en la Vall de Boi 120 km/h. Sin embargo, la racha de viento más alto se ha registrado son los 167 km/h del Puig Sesolles, en la cima del Montseny.

El Servei Meteorològic de Catalunya recuerda que pueden existir fuertes golpes de viento este jueves por la tarde pero que al ser rachas de Poniente y Levante "son difíciles de limitar las zonas que pueden afectar", por lo que se mantiene un aviso extenso de riesgo en buena parte de Catalunya. De cara al sábado también se puede registrar un nuevo temporal de viento pero sin tanta afectación.