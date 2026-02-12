Qué cubre (y qué no) el seguro del hogar en un temporal de viento

La borrasca Nils, séptima gran tormenta de 2026, está poniendo a prueba no solo tejados y fachadas en Catalunya, sino también las letras pequeñas de miles de pólizas.

Con rachas que rozan los 100 km/h, clases suspendidas, actividad sanitaria no urgente parada y medio país pendiente de los avisos de Protecció Civil, muchos propietarios se hacen la misma pregunta: ¿hasta dónde responde el seguro del hogar cuando el viento entra en escena? En la respuesta entra en juego un actor clave en los grandes episodios: el Consorcio de Compensación de Seguros.

En España, los grandes desastres naturales suponen miles de millones de euros en daños cada año, pero una parte importante de esas pérdidas sigue sin asegurar.

Una brecha de 1.280 euros

Solo en 2021, año marcado por Filomena y la erupción de La Palma, el impacto económico de las catástrofes naturales alcanzó unos 3.600 millones de euros, de los que en torno a 2.320 millones estaban protegidos por pólizas y el resto quedó a cargo de administraciones, empresas y familias.

Esa brecha entre lo que paga el sector asegurador y lo que se queda fuera explica por qué en cada temporal y catástrofe natural vuelven las mismas dudas: quién paga qué, en qué casos interviene el Consorcio y qué cubre exactamente el seguro del hogar cuando el viento arranca persianas, rompe cristales o levanta tejados desprotegidos.

Efectos del temporal de viento en el paseo de Gràcia y plaza de Catalunya / FOTO Y VÍDEO: JORDI OTIX

La clave está en distinguir entre dos escenarios: el daño ordinario y el extraordinario. Los desperfectos provocados por viento fuerte, lluvia o granizo que no alcanzan la categoría de fenómeno extremo suelen estar incluidos en muchas pólizas de hogar siempre que se supere la intensidad mínima fijada en el contrato (a menudo, a partir de rachas de unos 70–80 km/h, aunque cada aseguradora marca su umbral).

Riesgo extraordinario

En cambio, cuando se trata de un episodio calificado de riesgo extraordinario -como el temporal que nos ocupa, con rachas de viento muy por encima de 120 km/h, inundaciones severas o un huracán raro en nuestras latitudes— la responsabilidad se desplaza hacia el Consorcio de Compensación de Seguros, siempre que la vivienda esté asegurada.

¿Y qué cubre, de verdad, el seguro del hogar durante un vendaval como el de Nils si no alcanza la categoría de riesgo extraordinario? En muchas pólizas se incluyen los daños en el continente (paredes, cubiertas, ventanas, estructura) y en el contenido (muebles, electrodomésticos, objetos personales) provocados por vientos fuertes que superen el umbral pactado, así como roturas de cristales, desperfectos en persianas, toldos o elementos anclados a la fachada.

Además, algunos contratos añaden la cobertura de inhabitabilidad: si el piso queda inutilizable, se puede acceder a una compensación para pagar alojamiento temporal durante un tiempo limitado, siempre con los topes y días que marque la póliza.

Ni para todo ni para todos

Cuando el episodio se considera extraordinario, entra en juego el Consorcio, pero no para todo ni para todos. Este organismo público actúa como aseguradora de último recurso frente a fenómenos extremos (inundaciones, vientos excepcionalmente intensos, embates de mar, terremotos, erupciones, incluso determinados actos violentos) y compensa los daños en viviendas, comunidades, comercios, industrias o vehículos siempre que ya existiera una póliza en vigor, aunque en el caso del coche solo fuera un seguro obligatorio de responsabilidad civil.

Eso sí, el Consorcio no se hace cargo de todo lo que se rompe durante un temporal: quedan fuera, por ejemplo, algunos daños por falta de mantenimiento o por bienes no asegurados, y las indemnizaciones nunca pueden superar el capital pactado con la aseguradora.

Árboles caídos en las calles de Barcelona a causa de la fuerza del viento / JORDI OTIX / VÍDEO: J. OTIX / M. TUDELA

Bienes infravalorados y límites

Otro punto que suele pasar desapercibido hasta que llega el golpe de viento es el de los límites económicos y los bienes infravalorados.

Si el capital asegurado para la vivienda y sus contenidos se quedó corto -porque no se actualizó la póliza en años o porque se redujo para pagar menos prima- la compensación será proporcional y es posible que no cubra el coste real de reparar o sustituir todo lo dañado.

Además, aunque existan ayudas públicas en situaciones excepcionales (como la declaración de zona gravemente afectada por una catástrofe, como fue el caso de la Dana que afectó Valencia a finales del 2024), estas se diseñan para complementar, no para sustituir, lo que ya cubren las aseguradoras o el Consorcio.

Cómo reclamar

En un temporal como el de Nils, el consejo de los expertos y de las asociaciones de consumidores es claro: tan importante como asegurar la casa antes del vendaval es saber moverse después del golpe.

Lo primero es revisar el contrato, comprobar las coberturas de fenómenos atmosféricos y comunicar el siniestro cuanto antes; si parece un caso claro de riesgo extraordinario, contactar directamente con el Consorcio y, si hay dudas, informar tanto a la aseguradora como al organismo público.

Documentar los daños con fotografías, vídeos, partes de bomberos o Protección civil y recortes de prensa, guardar todas las facturas de gastos y no tirar nada antes de la peritación puede marcar la diferencia entre una indemnización ajustada y una reclamación interminable.