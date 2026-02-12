Última hora de Renfe, en directo: horarios e incidencias en las líneas de Rodalies en Catalunya, media y larga distancia

Díaz recuerda que ningún trabajador "puede ser sancionado ni represaliado" si no va a trabajar por las incidencias en Rodalies

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha recordado que ningún trabajador catalán “puede ser sancionado ni represaliado” por retrasos o ausencias en el trabajo derivados de las incidencias en Rodalies. En respuesta a una pregunta de ERC en la sesión de control en el Congreso, Díaz ha admitido que el sistema de Rodalies ha “fracasado” y ha defendido que la legislación vigente garantiza la indemnidad de los empleados afectados. También ha instado a los republicanos a trabajar “conjuntamente” si detectan empresas que incumplan la norma, y les ha agradecido las propuestas que han hecho para defender los derechos de los trabajadores.

Así ha respondido al diputado de ERC Jordi Salvador, que ha denunciado la situación “de caos y colapso absoluto” en la red ferroviaria catalana. Según el republicano, el mal funcionamiento del servicio no puede acabar afectando a los derechos laborales. Por ello ha reclamado teletrabajo y flexibilidad horaria “de verdad”, así como “cero castigo” para los empleados afectados: ni sanciones, ni descuentos de sueldo, ni obligación de recuperar horas por incidencias ajenas a su voluntad.