En Directo
Servicio en precario
Última hora de Renfe, en directo: horarios e incidencias en las líneas de Rodalies en Catalunya, media y larga distancia
Estos son los servicios mínimos de Rodalies por la huelga de maquinistas
Consulta los trenes cancelados por la huelga de Renfe: buscador
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de las incidencias en el servicio de trenes.
Díaz recuerda que ningún trabajador "puede ser sancionado ni represaliado" si no va a trabajar por las incidencias en Rodalies
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha recordado que ningún trabajador catalán “puede ser sancionado ni represaliado” por retrasos o ausencias en el trabajo derivados de las incidencias en Rodalies. En respuesta a una pregunta de ERC en la sesión de control en el Congreso, Díaz ha admitido que el sistema de Rodalies ha “fracasado” y ha defendido que la legislación vigente garantiza la indemnidad de los empleados afectados. También ha instado a los republicanos a trabajar “conjuntamente” si detectan empresas que incumplan la norma, y les ha agradecido las propuestas que han hecho para defender los derechos de los trabajadores.
Así ha respondido al diputado de ERC Jordi Salvador, que ha denunciado la situación “de caos y colapso absoluto” en la red ferroviaria catalana. Según el republicano, el mal funcionamiento del servicio no puede acabar afectando a los derechos laborales. Por ello ha reclamado teletrabajo y flexibilidad horaria “de verdad”, así como “cero castigo” para los empleados afectados: ni sanciones, ni descuentos de sueldo, ni obligación de recuperar horas por incidencias ajenas a su voluntad.
Junts no entiende que ERC renuncie "al traspaso integral" de Rodalies: "La mitad de una mierda siegue siendo una mierda"
La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, aseguró este miércoles que no entiende que ERC "haya renunciado al traspaso integral" de Rodalies y "haya negociado una empresa mixta en la que Renfe continúa siendo el operador y el Gobierno continúa teniendo el poder" y avisó a Gabriel Rufián de que "la mitad de una mierda sigue siendo una mierda".
Así lo indicó Nogueras en su turno de réplica tras la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, donde le reprochó que han tenido que pasar "más de cinco horas para que hable por primera y última vez de Rodalies" cuando hoy "se supone" que comparecía para hablar también de ello.
Cristina Buesa
Sánchez cierra la comparecencia sobre trenes tras seis horas de duración
Sánchez ha cerrado la comparecencia sobre trenes de este miércoles, más de seis horas después, sin hacer ninguna otra mención a Rodalies.
Cristina Buesa
ERC y Junts reprochan a España la gestión de Rodalies: "Gobierno quien gobierne, el dinero nunca llega"
El diputado de ERC, Gabriel Rufián, ha respondido al presidente que “es cierto” que últimamente “llueve mucho” pero ha advertido que, desde que él era pequeño, “Rodalies es un infierno”. Míriam Nogueras (Junts) ha asegurado que Catalunya tiene un “problema de promesas” porque, gobierne quien gobierne, “todos los partidos siempre han tratado a los catalanes como ciudadanos de tercera, el dinero nunca llega”.
Pau Lizana Manuel
Retrasos e incidencias en varias líneas de Rodalies en el tercer día de huelga de los sindicatos minoritarios
El tercer día de huelga de maquinistas ha vuelto a estar marcado por los retrasos en la inmensa mayoría de líneas de la red de Rodalies de Catalunya. Pese a que el lunes los sindicatos Semaf, UGT y CCOO firmaron un acuerdo con el Ministerio de Transportes el pasado lunes para poner fin a una huelga que preveía un seguimiento generalizado entre los maquinistas , los afiliados a la CGT, el Sindicato Ferroviario y Alternativa Ferroviaria siguen sin presentarse a trabajar.
Algunas de las líneas más afectadas son la R2 y la R2 Norte, que a media mañana acumulaban retrasos de más de media hora "a causa de las limitaciones de velocidad establecidas", según informa la propia web de Renfe. A primera hora también se han acumulado retrasos de más de 20 minutos en la R1. Lee la crónica completa de Pau Lizana Manuel en este enlace.
Cristina Buesa
Sánchez termina sus explicaciones sobre la crisis de Rodalies
Tras más de una hora y media dedicada a la segunda intervención y en la que Rodalies ha dado unas explicaciones casi anecdóticas, Sánchez ha finalizado su turno. Ahora los grupos cuentan con cinco minutos cada uno.
Cristina Buesa
Rodalies arrastra un "déficit inversor que deja cicatrices y que necesita mucho tiempo para subsanar", según Sánchez
Sánchez ha justificado el mal estado de Rodalies por un "déficit inversor que deja cicatrices y que necesita mucho tiempo para poder subsanar", aunque a renglón seguido ha dicho a la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras: "No podrá negar que en ejecutar hemos ejecutado".
Cristina Buesa
Sánchez afea al PP que solo ejecutase "un paupérrimo 10%" del plan de Rodalies 2008-2015
El presidente del Gobierno ha recordado que el Gobierno del PP solo ejecutó “un paupérrimo 10%” del plan de Rodalies 2008-2015 y que, en cambio, el que ha impulsado su Ejecutivo (para el periodo 2020-2030) ha movilizado 6.000 millones “y están adjudicados 2.400 millones”, unas inversiones “acordadas con Torra y después con president Pere Aragonès”.
Cristina Buesa
Sánchez atribuye a las inclemencias meteorológicas el accidente de Rodalies en Gelida
Sánchez ha atribuido a las inclemencias meteorológicas los problemas vividos en las últimas semanas en Rodalies. Ha advertido que está siendo el invierno más lluvioso de los últimos 30 años en Catalunya y que, según el Meteocat, la semana anterior al trágico accidente de Gelida se habían registrado las "mayores precipitaciones en 76 años".
Cristina Buesa
Sánchez sigue sin referirse a Rodalies cinco horas después de empezar el pleno sobre trenes en el Congreso
Cinco horas después del inicio de la comparecencia de Sánchez, el presidente del Gobierno no ha dado ninguna explicación aún sobre Rodalies. Tras más de una hora de su segunda intervención, en estos momentos responde a los grupos parlamentarios, pero a la crisis ferroviaria en Catalunya todavía no dedicado ni un solo mensaje.
