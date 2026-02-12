Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

La Policía expulsa a Marruecos a dos multirreincidentes que generaban "alarma social" en Girona

Uno de los sospechosos habría quebrantado una prohibición de entrar a Europa

Expulsados de España 16 multirreincidentes por múltiples delitos cometidos en Catalunya

Uno de los sospechosos expulsados por la Policía

Uno de los sospechosos expulsados por la Policía / Policía

Germán González

Germán González

Barcelona
Dentro de las actuaciones en materia de extranjería y control de la seguridad pública, agentes de la Policía Nacional han expulsado a dos multirreincidentes por la "alarma social" que generaban en varias localidades de Girona. Los dos sospechosos fueron trasladados en avión de Barajas hacia el aeropuerto de Casablanca, en Marruecos, su país de origen. Habían acumulado tantas detenciones que los agentes iniciaron los trámites para expulsarlos de territorio nacional.

Uno de los expulsados tenía numerosos antecedentes policiales y penales por diferentes delitos en la ciudad de Girona. El otro tenía antecedentes de carácter internacional, además de tener en vigor una prohibición de entrada en el territorio Schengen durante un periodo de cinco años, medida que habría quebrantado.

La Policía remarca que estas actuaciones de expulsión de delincuentes que son sistemáticamente detenidos y entran y salen de la cárcel al cometer numerosos delitos suponen una complejidad organizativa y un esfuerzo de coordinación operativa, ya que se debe preparar la documentación con los diversos juzgados en los que tienen causas pendientes. Los sospechosos fueron entregados a las autoridades de Marruecos.

"La cooperación entre distintas unidades policiales y la coordinación con autoridades nacionales e internacionales son elementos fundamentales para garantizar el éxito de estas operaciones", señala la Policía y remarca que estas actuaciones garantizan "el cumplimiento de la normativa vigente" para "reforzar la seguridad ciudadana y mantener el control efectivo de las fronteras exteriores del espacio Schengen".

La ejecución de la expulsión ha sido llevaba a cabo por el Grupo Operativo de Extranjeros de Girona, perteneciente a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, en una única actuación coordinada con el Grupo de Extranjeros de la Junquera, el Grupo de Barcelona y la Unidad Central de Expulsiones y Repatriaciones de Madrid.

