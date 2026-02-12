Unos plásticos en la catenaria por el viento obligan a suspender una hora la circulación de alta velocidad entre Barcelona y Tarragona

La jornada de alerta máxima por el temporal de viento en Catalunya no solo ha provocado graves retrasos e incidencias en la red de Rodalies, sino también en la infraestructura de alta velocidad. Poco antes de las 12.00 horas del mediodía, según ha informado Adif, unos plásticos han golpeado la catenaria del AVE entre L'Arboç y Vilafranca del Penedès, lo que ha obligado a suspender la circulación de trenes entre Barcelona y la estación de Camp de Tarragona. Así, se han producido graves demoras en los trenes que salen de Sants en dirección a Madrid Atocha, que esta mañana ya presentaban retrasos de hasta dos horas por la reducción de la velocidad que sufre esta línea desde los accidentes de Adamuz y Gelida.

Adif, responsable de la infraestructura, ha asegurado que hasta el lugar del incidente se ha desplazado ya "el personal necesario" para solucionar esta incidencia, que ha quedado resuelta a los pocos minutos. A eso de las 12.40 horas, tras una hora de corte total, los empleados de Adif de la estación de Sants han comenzado a llamar a los pasajeros de algunos trenes a la zona de embarque. Han empezado por los viajeros que deberían haber salido a las 11.00 horas y han dejado en el tintero el tren más demorado, que tenía su salida prevista a las 10.45 horas y ha acabado saliendo dos horas y 20 minutos después.

Las demoras se dejan notar en la estación, donde a este corte se le suma la cancelación de todas las líneas de Alta Velocidad en dirección a Francia, suspendidas a causa de los estragos de la borrasca 'Nils' en el país vecino. Uno de los afectados de esta restricción es Hugo, que asegura que no le había pasado "nunca nada igual", aunque admite que podrá gestionar su día de retraso sin problema. "Tengo un evento en Lyon, pero me lo podré montar bien si llego mañana", explica este joven, que podrá usar el mismo billete de tren que pensaba usar este jueves para viajar mañana.

La pantalla de información de la alta velocidad en la estación de Sants, en Barcelona. / P.L.

Los pasillos y espacios del ágora central de la principal estación ferroviaria de Barcelona estaban repletos de pasajeros que esperabann resignados a tener algún tipo de información y, eventualmente, poder viajar hasta su destino. Es el caso de Alejandro, un argentino que cada mes viaja a Madrid por trabajo y que debería haber salido a las 12.14 horas. "Llegué hace un rato y estaban todos los trenes demorados", lamenta el joven. Asegura que es la primera vez que se encuentra con una situación parecida, pero que sabía que algo así le podría pasar tanto por el episodio de viento como por los retrasos habituales en uno de los corredores ferroviarios más importantes del Estado. "Solo me queda ir mirando la pantalla y ya", se resigna.