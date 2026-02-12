El 50% de la población 'millennial' en Catalunya ha nacido en el extranjero

Las personas de nacionalidad extranjera residentes en Catalunya han crecido más de tres puntos en los últimos cinco años y ya se acercan a la quinta parte de la población. Según la última estimación de población del INE con datos a 1 de enero de 2026, los habitantes sin nacionalidad española alcanzan el 19,3%, un total de 1,58 millones de personas —la cifra se situaba en el 15,9% y 1,23 millones hace un lustro—. Los ciudadanos que, independientemente de la nacionalidad, nacieron en el extranjero han crecido seis puntos en el mismo periodo y ascienden hasta el 26,1%, es decir, 2,14 millones de personas. De nuevo, la franja de edad más destacada es la de 30 a 34 años, en la que prácticamente la mitad de habitantes, el 49,3%, han nacido en el extranjero.

El peso de los ciudadanos foráneos también es significativamente alto entre los ciudadanos de 25 a 29 años (44,9%), los de 35 a 39 (47,6%) o los de 40 a 44 años (41,6%). En las cuatro franjas los porcentajes han subido entre 6 y 10 puntos en el último lustro.

El conjunto de la población catalana también sube y llega por primera vez a los 8,2 millones, ralentizando, sin embargo, el ritmo de crecimiento de los últimos años. Cabe decir que el número de habitantes de nacionalidad extranjera siempre es inferior al de los nacidos en el extranjero debido a que un grueso de ellos optan por solicitar la nacionalidad española.

Tercera comunidad

El crecimiento del número de residentes en Catalunya en los últimos años está estrechamente relacionado con la llegada de inmigrantes. Tanto es así que la gente con nacionalidad extranjera alcanza a 1 de enero de este año su máximo hasta ahora: 1.580.598 personas. Cerca de la mitad de este colectivo tiene entre 25 y 44 años y, concretamente, la franja más numerosa es la de las personas entre 30 y 34 años. De hecho, entre toda la población nacida entre 1991 y 1995, un 37,3% no tiene la nacionalidad española.

Con un 19,3% del total de habitantes, Catalunya es la tercera comunidad autónoma del Estado con un peso más alto de nacionales extranjeros, por detrás de Illes Balears (21,8%) y la Comunitat Valenciana (20,5%), que ha tenido un ritmo de crecimiento de este colectivo mucho más alto que el resto de comunidades autónomas en estos últimos cinco años. En el caso de Catalunya, el aumento de 3,4 puntos porcentuales en comparación con enero de 2021 es ligeramente superior a la media española (3,2 puntos).

Camino de los 50 millones en España

Además, Catalunya también ocupa una posición de liderazgo en el peso de las personas que han nacido en el extranjero —al margen de la nacionalidad—, con un 26,1% del total, solo superada por Balears (29,3%). El ritmo de crecimiento de este grupo demográfico en Catalunya es más alto que en el conjunto de España, ya que aumenta 5,8 puntos desde 2021 —la media estatal es de 4,9 puntos—, y solo la Comunitat Valenciana ha experimentado un ritmo más alto.

En el conjunto del Estado, la estadística revela que, por primera vez, los nacidos en el extranjero superan los diez millones, llegando a 10.004.581 habitantes de los 49.570.725 que residen en el país, una cifra récord que cada vez se acerca más a los 50 millones.

Catalunya llega a los 8,2 millones de habitantes

Por otro lado, Catalunya ha alcanzado los 8.208.894 habitantes a 1 de enero de 2026. El país ha ganado 84.768 personas (un 1%) y enfría un poco el ritmo de crecimiento de los últimos tres años, en los que se registraron incrementos de entre un 1,4% y un 1,8%.

Por demarcaciones, donde más ha crecido la población el último año en términos relativos es en Tarragona, que ha ganado 14.365 habitantes (un 1,64%). En Lleida el crecimiento interanual ha sido del 1,4% (similar al del año pasado), con 6.430 habitantes más. En cambio, tanto en Barcelona, con 56.485 nuevos habitantes, como en Girona, con 7.488 habitantes más, el crecimiento de la población ha sido inferior al 1%.