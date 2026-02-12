ERC y el Gobierno pactan 90 jueces más para Catalunya en 2027

El conseller de Justícia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, ha anunciado este jueves que Catalunya contará con una planta judicial de más de 1.000 jueces antes de que termine la presente legislatura. Esta cifra se logrará gracias al acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Madrid y ERC, por el cual el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes se compromete a crear 90 plazas judiciales en la comunidad autónoma en 2027. Esta nueva tanda se suma a las 91 plazas que se crearán ya durante este 2026. Con la incorporación de estas nuevas unidades, la planta judicial catalana alcanzará la cifra de 1.051 jueces.

“El servicio público de la justicia es un servicio público de primer orden, que está tensionado por diferentes factores, como el aumento de la litigiosidad y de la población. Para descongestionarlo hacen falta reformas —como la que hemos llevado a cabo con la implantación de la ley de eficiencia judicial—, diálogo con todas las partes y recursos. En este sentido, celebramos el acuerdo del Gobierno con ERC para crear 90 plazas judiciales más en 2027. Es un paso adelante en la buena dirección para tener un servicio público de justicia eficaz, rápido y digno”, ha dicho Espadaler esta mañana en una comparecencia pública.

Con este nuevo anuncio, Catalunya pasará de tener 870 jueces en 2025 a 961 en 2026 y a 1.051 en 2027, lo que supone un incremento del 10,5% el primer año y del 9,4% el segundo, y un total del 20,8%. Con la creación de nuevas unidades judiciales se pretende contribuir a la descongestión de la justicia y ganar en eficiencia. En cuanto a la ratio de jueces por cada 100.000 habitantes, el incremento permitirá pasar de la ratio actual de 10,6 jueces por 100.000 habitantes a 12,8, lo que sitúa a Catalunya muy cerca de la media estatal.

El conseller ha valorado que nunca se había superado la barrera de los 1.000 jueces y ha querido agradecer al Gobierno de Pedro Sánchez el acuerdo logrado: “Aplaudimos y valoramos muy positivamente la capacidad del Gobierno central de llegar a acuerdos para mejorar la justicia y la seguridad en Catalunya”. “El acuerdo va en la línea de lo que siempre hemos defendido desde el departamento: la reforma de la justicia es una herramienta útil para la descongestión, pero no suficiente, puesto que hacen falta recursos como los que hoy ha anunciado el ministerio con este acuerdo”, ha remarcado Espadaler.

Aumentar los espacios

En cuanto a las necesidades logísticas y presupuestarias para materializar la llegada de los nuevos jueces, la Conselleria de Justícia ya ha estudiado la viabilidad de ubicar a los 91 nuevos jueces que se crearán en 2026 y ha concluido que, si bien es posible que haya que realizar alguna reforma en las infraestructuras, hay espacio y recursos para poder recibirlos e integrarlos en los edificios judiciales catalanes. En Barcelona, una de las posibilidades que se manejan es ocupar algunas plantas de un edificio contiguo a la Ciutat de la Justícia, en la Gran Vía.

Ahora se empezará a trabajar para poder hacer lo mismo con las 90 nuevas unidades judiciales que llegarán en 2027. “Tenemos espacio y capacidad para asumir, desde la primera hasta la última, las 91 unidades judiciales anunciadas”, ha asegurado Espadaler, que también ha explicado que, en cuanto al segundo anuncio de 90 unidades adicionales, ahora se está en el punto del acuerdo político y después habrá que hacer la distribución territorial y jurisdiccional: “Y esto se hará en función de las tendencias, de aquellos ámbitos que tienen más trabajo acumulado, buscando atender todas las jurisdicciones y también en todos los territorios”.