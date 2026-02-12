Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fenómeno extremo

Las imágenes que está dejando el temporal de viento en Catalunya

Última hora de la alerta roja por fuerte viento en Catalunya, hoy en directo

Catalunya suspende este jueves la actividad educativa, universitaria, deportiva y sanitaria no urgente por alerta máxima de viento

Efectos del temporal de viento en el paseo de Gràcia y plaza de Catalunya / FOTO Y VÍDEO: JORDI OTIX

La borrasca Nils está impactando con fuerza en Catalunya con sus vientos huracanados que han alcanzado rachas superiores a los 100 km/h, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Viento en el Front Marítim de Barcelona / FERRAN NADEU / VÍDEO: F. NADEU / M. TUDELA

Efectos del viento en la zona cercana a la estación de Sants de Barcelona. En la foto, ramas caídas en la calle de Tarragona con Consell de Cent. / JORDI OTIX / VÍDEO: MARIA ASMARAT / ACN

El fuerte viento ha dejado al menos a cuatro personas heridas en Sant Boi y Vilassar, afecta a la circulación ferroviaria y del aeropuerto de El Prat e incluso ha hecho caer un muro sobre un búnker con material radiactivo en Sant Joan Despí, además de obligar a cerrar las aulas de centros educativos y condicionar la movilidad y la jornada de la población catalana.

Efectos del temporal de viento en la calle de Consell de Cent / JORDI OTIX

Una palmera caída en el paseo marítimo de Badalona / MANUEL ARENAS

El extremo episodio meteorológico está dejando imágenes de impacto a lo largo del territorio. A continuación, algunas de las más ilikstrativas del paso de la borrasca Nils por Catalunya.

Afectaciones en la Ronda Litoral y la C-32 a causa del viento / FERRAN NADEU / VÍDEO: SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT / ACN

