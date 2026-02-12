Las imágenes que está dejando el temporal de viento en Catalunya

La borrasca Nils está impactando con fuerza en Catalunya con sus vientos huracanados que han alcanzado rachas superiores a los 100 km/h, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Viento en el Front Marítim de Barcelona / FERRAN NADEU / VÍDEO: F. NADEU / M. TUDELA

Efectos del viento en la zona cercana a la estación de Sants de Barcelona. En la foto, ramas caídas en la calle de Tarragona con Consell de Cent. / JORDI OTIX / VÍDEO: MARIA ASMARAT / ACN

El fuerte viento ha dejado al menos a cuatro personas heridas en Sant Boi y Vilassar, afecta a la circulación ferroviaria y del aeropuerto de El Prat e incluso ha hecho caer un muro sobre un búnker con material radiactivo en Sant Joan Despí, además de obligar a cerrar las aulas de centros educativos y condicionar la movilidad y la jornada de la población catalana.

Efectos del temporal de viento en la calle de Consell de Cent / JORDI OTIX

Una palmera caída en el paseo marítimo de Badalona / MANUEL ARENAS

El extremo episodio meteorológico está dejando imágenes de impacto a lo largo del territorio. A continuación, algunas de las más ilikstrativas del paso de la borrasca Nils por Catalunya.