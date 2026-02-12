Fenómeno extremo
Las imágenes que está dejando el temporal de viento en Catalunya
Última hora de la alerta roja por fuerte viento en Catalunya, hoy en directo
Catalunya suspende este jueves la actividad educativa, universitaria, deportiva y sanitaria no urgente por alerta máxima de viento
La borrasca Nils está impactando con fuerza en Catalunya con sus vientos huracanados que han alcanzado rachas superiores a los 100 km/h, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
El fuerte viento ha dejado al menos a cuatro personas heridas en Sant Boi y Vilassar, afecta a la circulación ferroviaria y del aeropuerto de El Prat e incluso ha hecho caer un muro sobre un búnker con material radiactivo en Sant Joan Despí, además de obligar a cerrar las aulas de centros educativos y condicionar la movilidad y la jornada de la población catalana.
El extremo episodio meteorológico está dejando imágenes de impacto a lo largo del territorio. A continuación, algunas de las más ilikstrativas del paso de la borrasca Nils por Catalunya.
