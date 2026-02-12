Inmobiliario
Los hogares destinan el 40 % de sus ingresos a pagar el alquiler en la Comunidad Valenciana
En el Cap i Casal ya solo quedan cuatro pisos de arrendamiento por debajo de 800 euros
Ramón Ferrando
Los hogares valencianos destinan cerca del 40 % de sus ingresos a pagar el alquiler y superan con creces el 30 % recomendado por las entidades bancarias para evitar la asfixia financiera. La falta de oferta y el subidón de los precios de los últimos tres años han provocado que el esfuerzo para alquiler sobrepase con creces los límites recomendados. La situación ha llegado a tal punto que en València ya solo quedan cuatro pisos de alquiler por debajo de 800 euros.
El coste medio del alquiler ronda de media en Valencia los 1.400 euros al mes, pero la situación es extrema en el Cap i Casal. Según subraya la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València (UPV), la capital lideró en 2025 el incremento interanual del precio del alquiler en España. El precio medio mensual en València alcanza los 1.668 euros al mes.
La plataforma inmobiliaria Idealista advierte de que a consecuencia de esta subida el porcentaje de los ingresos del hogar necesarios para acceder a una vivienda en alquiler en el Cap i Casal es del 40 % y en el resto de Valencia del 37 %. Idealista explica que este porcentaje es sobre el total de ingresos medios netos de una familia media valenciana.
El precio de los arrendamientos en València está ahora mismo en su máximo histórico y es casi el doble que durante la burbuja inmobiliaria de hace 18 años (cuando se alcanzaron niveles de récord). El incremento acumulado en el último año es del 8,7 %. Los distritos más caros son Ciutat Vella (20 euros el metro cuadrado), l'Eixample (17,9 euros) y Poblats Marítims (16,5 euros), con datos a 31 de enero.
Cuatro pisos de menos de 800 euros
Los pisos baratos han desaparecido de los escaparates de las inmobiliarias. El arrendamiento más económico en la ciudad es de 650 euros al mes por un estudio de 12 metros cuadrados en un cuarto sin ascensor en Benicalap. De hecho, solo hay disponibles cuatro pisos por debajo de 800 euros, según se podía comprobar ayer en Idealista.
El alto coste de alquilar en València ha trasladado la demanda al área metropolitana. El 31,8 % de las personas que buscan una vivienda de alquiler habitual en el Cap i Casal tienen que desplazarse a la periferia, según admite la Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (Asicval). El problema es que cada vez es más complicado encontrar pisos de alquiler en estos municipios.
Crecimiento poblacional
El desequilibrio entre oferta y demanda se ha agravado por la llegada de miles de inmigrantes que acuden a la capital en busca de trabajo y que se acaban instalando en los municipios del área metropolitana, según vienen constatando los expertos. España alcanzó el 1 de enero de 2025 una población total de 49,08 millones de habitantes, superando por primera vez la barrera de los 49 millones. El crecimiento anual de 2024 fue de más de 458.000 personas, debido íntegramente al saldo migratorio positivo. La Comunitat Valenciana ha sido una de las regiones más dinámicas: su población creció un 5,5 % desde 2022, y el 84 % de ese aumento provino de población extranjera.
