Herido grave un hombre en Sant Pau de Segúries al caer un voladizo debido al viento

Un hombre ha resultado gravemente herido al caerle un voladizo sobre la pierna durante el episodio de fuertes vientos en el Ripollès. El incidente ocurrió alrededor de las 9:45 de la mañana en el carrer de Pompeu Fabra en Sant Pau de Segúries.

Al lugar se han desplazado los Bomberos, el SEM (Sistema de Emergencias Médicas) y los Mossos d'Esquadra. Los Bomberos atendieron al hombre inicialmente, y luego el SEM lo evacuó al Hospital Trueta en estado grave. Para este servicio de evacuación, se activaron tres ambulancias.

Además de este incidente, los fuertes vientos han causado otros daños en la zona, como la caída de marquesinas y carteles en la carretera C-63 en Vidreres.

En el conjunto de las comarcas de Girona, las fuertes ráfagas de viento, que han alcanzado hasta los 100 km/h, han causado una serie de incidentes. Los Bomberos atendieron 46 avisos desde la medianoche hasta las 8 de la mañana de este jueves, principalmente por caídas de árboles y otros elementos en las vías. Además, el viento ha provocado la caída de marquesinas, carteles, y estructuras en la vía pública, causando también daños en teulades y pérgolas en zonas del litoral.

Estructura de metal derribada por el viento en el barrio de La Salut de Badalona / ZOWY VOETEN

La Selva, el Ripollès y el Alt Empordà han sido las áreas más afectadas, con ráfagas de hasta 114,48 km/h en Molló y 99 km/h en Portbou. En Lloret de Mar, se registraron caídas de árboles en la vía pública, y en Blanes, el viento ha volado pérgolas, carpas y ha derribado mobiliario de terrazas. A primera hora de la mañana aún quedaban servicios abiertos debido a la intensidad del viento.

Además, la circulación ferroviaria se ha visto interrumpida en varias líneas, como la R11 entre Girona y Maçanet-Massanes, debido a la caída de árboles. También se han restringido los camiones hacia Francia y se han cortado carriles en la AP-7 para regular el tráfico.

Se espera que las ráfagas más intensas lleguen a su máximo en las próximas horas, especialmente en el Pirineo, donde el pico se espera entre la mañana y el mediodía. Por otro lado, la borrasca Nils ha llevado a la Generalitat a cancelar clases y citas médicas debido a las condiciones extremas del viento.