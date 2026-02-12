El Govern justifica las restricciones generalizadas por viento por el riesgo imprevisible

La consellera Núria Parlon ha dejado claro que las restricciones impuestas para reducir riesgos estaban, según su punto de vista "justificadas". De hecho, Parlon ha ido más allá y ha asegurado que, gracias al cierre de escuelas y a la limitación de la movilidad, se ha contribuido a evitar "accidentes más graves". No obstante, una parte del sector económico y de la oposición política han cuestionado que las alertas se hayan enviado a toda Catalunya.

En concreto, ponen el foco en las comarcas de Girona o en zonas del sur de Catalunya, mucho más habituadas al viento que el área de Barcelona. En estos lugares, la mañana de este jueves no ha sido más ventosa de lo que es habitual durante varios días del año. Ante esta situación, diversos alcaldes han criticado la decisión, que han atribuido al "centralismo" de Barcelona, y han reclamado medidas "quirúrgicas", adaptadas a cada territorio.

¿Pero por qué se optó por cerrar las escuelas e institutos en toda Catalunya y no solo en las zonas con aviso rojo? Protecció Civil ha explicado que el aviso del Servei Meterològic de Catalunya (Meteocat) era incierto y que, por tanto, la determinación se basó en la "anticipación y la precaución".

"Teníamos un aviso de peligro 6/6 en más de la mitad del territorio", recuerda Imma Solé, subdirectora de Protecció Civil. "El consenso del comité técnico concluyó que era mejor suspender la actividad en toda Catalunya ante la magnitud del episodio", especifica. Solé destaca que en una hora el 112 ha registrado más de 500 llamadas, algo que no se había visto "jamás" por viento.

Sin embargo, había comarcas pintadas en amarillo, ni en rojo ni en naranja. Y normalmente, ante un aviso amarillo, no se cancelan las clases. Preguntada por esta cuestión, Solé reconoce que no se anula la escuela si dos comarcas están amenazadas por un aviso amarillo y el resto de Catalunya enfrenta una situación de normalidad. "Pero en este caso era mejor hacerlo de forma global porque podía haber rachas de viento inesperadas y porque rebajábamos la movilidad y las incidencias generales", detalla. "Así, podíamos responder mejor en cuanto a la gestión de la emergencia", resume.

Matices

El Ejecutivo catalán, en público, subraya que se ha actuado con criterios técnicos y no políticos. Solé insiste en esta constatación: "Ante cada episodio, se produce una reunión operativa y se toman las decisiones que se consideran más adecuadas". Aun así, algunas voces dentro del Govern admiten que se podía haber tratado de afinar más las medidas y no enviar el aviso a través del sistema ES-Alert (que los móviles de Vodafone no recibieron) a toda Catalunya.

"Debemos aceptar que no siempre disponemos de una capacidad de predicción a escala exacta" Iván Portugués, geógrafo y especialista en territorio y medio ambiente

De todas formas, estas mismas voces consultadas por EL PERIÓDICO no recelan de la resolución y dejan claro que es mejor pecar de demasiado prudente que lo contrario e indican que siempre que se activan medidas como estas, habrá una parte de la población que no se verá especialmente afectada por el fenómeno meteorológico, puesto que siempre hay que marcar un límite geográfico del aviso.

Sensación de peligro

"Esta sensación de una parte de la ciudadanía de que no había para tanto siempre existirá, ya que lo normal es que alguien vea limitada su actividad sin vivir las rachas de viento o las lluvias torrenciales de las que se alerta", opina Iván Portugués, geógrafo y especialista en territorio y medio ambiente.

En conversación con este diario, defiende que es óptimo apuntar sobre la población expuesta, en este caso al viento, y suspender actividades al aire libre: "Debemos aceptar que no siempre disponemos de una capacidad de predicción a escala exacta". "En el mundo del riesgo, cuando el desastre no sucede en la puerta de mi casa, enseguida pienso que no ocurre nada", reflexiona. "Pero esto no es así", advierte. Portugués opina que hay margen de mejora a la hora de educar a la ciudadanía acerca del riesgo para que todo el mundo sepa "cómo interpretar un aviso" que procede de una modelización y que se refiere a la probabilidad de que algo pase.