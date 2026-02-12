Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta viento CatalunyaVuelos aeropuertoAfectaciones tráficoRodaliesClases suspendidasHuelga profesoresRodaliesJúlia PericasRecomendaciones vientoJames Van Der BeekRosalía
instagramlinkedin

Alerta meteorológica

El viento obliga a cancelar una treintena de vuelos en El Prat y afecta a Rodalies y carreteras

En el aeródromo barcelonés las rachas de viento han alcanzado los 90 kilómetros por hora

Última hora de la alerta roja por fuerte viento en Catalunya, hoy en directo

Aviones en la terminal 1del aeropuerto de El Prat.

Aviones en la terminal 1del aeropuerto de El Prat. / FERRAN NADEU

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La fuerte ventolera de este jueves en Catalunya está impactando en la movilidad aérea, ferroviaria y por carretera. El aeropuerto de El Prat ha anunciado la cancelación de al menos una treintena de vuelos, entre salidas y llegadas, según ha informado Aena. En el aeródromo barcelonés, las rachas de viento han alcanzado los 90 kilómetros por hora.

Además, en Rodalies se ha interrumpido todo el servicio ferroviario de la línea R11 por la caída de un árbol en Caldes de Malavella, y el servicio entre Molins de Rei y Sant Feliu de Llobregat de la R4, también por la caída de un árbol en las vías. Además, se ha vuelto a cortar la circulación en los tramos que se hacían en trenes lanzadera entre Terrassa y Manresa (R4) y entre Blanes y Maçanet (R1). Por tanto, estos dos tramos ahora sólo se podrán hacer por carretera.

Noticias relacionadas

En cuanto a la circulación por carretera, la C-31c entre Sant Boi de Llobregat y el Prat de Llobregat (Barcelona) está cortada por la caída de un árbol en la vía a primera hora del jueves, tal y como ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X'. Además de en la C-31, también hay afectaciones por viento en la C-32, donde hay un carril cortado en entre L'Hospitalet de Llobregat y Cornellà de Llobregat (Barcelona) en sentido sur y en la N-II hay paso alternativo en Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Catalunya suspende este jueves la actividad educativa, universitaria, deportiva y sanitaria no urgente por alerta máxima de viento
  2. Llega a España un nuevo fármaco para el tratamiento del TDAH en niños y adolescentes
  3. Activado un aviso de nivel rojo en una quincena de comarcas catalanas ante los fuertes vientos previstos para este jueves por la mañana
  4. Protecció Civil justifica la suspensión de clases porque el episodio de viento se prevé 'excepcional' y envía una alerta
  5. Huelga de profesores en Catalunya: Última hora en directo de las movilizaciones
  6. Familias de niños ante la suspensión de las clases por fuerte viento en Catalunya: '¿Ellos no pueden ir al cole y nosotros sí a trabajar?
  7. Toda Catalunya activa avisos por fuertes rachas de viento y temporal marítimo tras la llegada de la borrasca Nils
  8. Última hora de la alerta roja por fuerte viento en Catalunya, hoy en directo | Protecció Civil envía un ES-Alert con medidas para este jueves

En directo | Los sindicatos mayoritarios desconvocan la huelga ferroviaria

Directo | Más de 1.300 llamadas al 112 por rachas que ya superan los 100 km/h en algunos puntos

Última hora de Renfe, hoy en directo: incidencias en las líneas de Rodalies, regionales y larga distancia por la alerta roja por viento en Catalunya

Última hora de Renfe, hoy en directo: incidencias en las líneas de Rodalies, regionales y larga distancia por la alerta roja por viento en Catalunya

El viento obliga a cancelar una treintena de vuelos en El Prat y afecta a Rodalies y carreteras

El viento obliga a cancelar una treintena de vuelos en El Prat y afecta a Rodalies y carreteras

Los efectos del vendaval en Barcelona

Afectaciones e incidencias al tráfico por la alerta roja por fuertes vientos en Catalunya: consulta el estado de las carreteras

Afectaciones e incidencias al tráfico por la alerta roja por fuertes vientos en Catalunya: consulta el estado de las carreteras

Interior no opondrá objeciones al clamor policial contra los delincuentes reincidentes

Interior no opondrá objeciones al clamor policial contra los delincuentes reincidentes

¿Por qué la borrasca Nils dejará vientos tan extremadamente fuertes en Catalunya y hasta cuándo se espera una situación adversa?

¿Por qué la borrasca Nils dejará vientos tan extremadamente fuertes en Catalunya y hasta cuándo se espera una situación adversa?