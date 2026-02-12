Alerta meteorológica
El viento obliga a cancelar una treintena de vuelos en El Prat y afecta a Rodalies y carreteras
En el aeródromo barcelonés las rachas de viento han alcanzado los 90 kilómetros por hora
Última hora de la alerta roja por fuerte viento en Catalunya, hoy en directo
La fuerte ventolera de este jueves en Catalunya está impactando en la movilidad aérea, ferroviaria y por carretera. El aeropuerto de El Prat ha anunciado la cancelación de al menos una treintena de vuelos, entre salidas y llegadas, según ha informado Aena. En el aeródromo barcelonés, las rachas de viento han alcanzado los 90 kilómetros por hora.
Además, en Rodalies se ha interrumpido todo el servicio ferroviario de la línea R11 por la caída de un árbol en Caldes de Malavella, y el servicio entre Molins de Rei y Sant Feliu de Llobregat de la R4, también por la caída de un árbol en las vías. Además, se ha vuelto a cortar la circulación en los tramos que se hacían en trenes lanzadera entre Terrassa y Manresa (R4) y entre Blanes y Maçanet (R1). Por tanto, estos dos tramos ahora sólo se podrán hacer por carretera.
En cuanto a la circulación por carretera, la C-31c entre Sant Boi de Llobregat y el Prat de Llobregat (Barcelona) está cortada por la caída de un árbol en la vía a primera hora del jueves, tal y como ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X'. Además de en la C-31, también hay afectaciones por viento en la C-32, donde hay un carril cortado en entre L'Hospitalet de Llobregat y Cornellà de Llobregat (Barcelona) en sentido sur y en la N-II hay paso alternativo en Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona).
