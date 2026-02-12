Empresas del Pirineo cuestionan la paralización de la economía por el viento y denuncian la gestión centralizada de la meteorología

Empresariat Cerdanya ha criticado la gestión centralizada de la meteorología, por la que las medidas de Protección Civil ante el temporal de viento han sido iguales en toda Catalunya, y que ha paralizado la actividad económica y turística del Alt Pirineu y Aran, sin tener en cuenta que el Pirineu es un territorio de montaña con condiciones propias.

Según la entidad, los cierres generales y las medidas tomadas sin criterio local tienen graves efectos económicos y sociales: los escolares no pueden acceder a los hoteles, los visitantes abandonan el territorio anticipadamente, los servicios turísticos se detienen y los hospitales tienen actividad reducida. Este jueves, las estaciones de esquí tuvieron que cerrar, dejando a visitantes y escolares sin poder realizar las actividades programadas, lo que ha generado frustración y pérdidas para empresas y familias.

Mireia Vila, vicepresidenta de Empresariat Cerdanya, afirmó que esta gestión "penaliza el territorio, genera desconfianza en el sistema de alertas y pone en peligro sectores clave como el turismo de invierno". "No hay viento", decía este jueves Vila en TV-3.

La entidad también recoge la sensación extendida entre parte de la población de que las medidas adoptadas por la Generalitat son excesivas y a menudo derivan del temor de los dirigentes políticos a las críticas, más que de la gravedad real de los fenómenos meteorológicos. Empresariat Cerdanya insiste en que se necesita un tratamiento diferenciado para el Pirineu, ya que las condiciones de montaña son muy diferentes al resto del país. La falta de flexibilidad en las medidas, según la entidad, desincentiva el turismo y la inversión, y pone en riesgo la continuidad de los negocios locales, especialmente durante la temporada de invierno, que es clave para la economía de la comarca.

La patronal cerdana destacó que, según datos de AEMET, fenómenos meteorológicos como el viento son habituales en la zona y pueden gestionarse con criterio técnico y territorial sin paralizar toda la actividad. La vicepresidenta subrayó que la situación impacta directamente en la imagen del territorio, causando desconfianza entre empresas y visitantes en el sistema de alertas meteorológicas. Por ello, la entidad reclama que las decisiones se tomen teniendo en cuenta criterios técnicos locales, con protocolos adaptados a la realidad del Pirineu y medidas proporcionadas según la severidad del fenómeno meteorológico.