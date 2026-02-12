Empresarios de Girona critican la alerta general por viento: "Es centralismo barcelonés"

La declaración de alerta por viento de "riesgo extremo" en Catalunya y las medidas asociadas, que incluyen recomendaciones de evitar desplazamientos y hacer teletrabajo siempre que sea posible, han generado críticas desde el sector empresarial gerundense. La Cambra de Comerç de Girona, la FOEG y Asetrans coinciden en pedir que las decisiones sobre los episodios meteorológicos adversos se tomen con más criterio territorial y advierten sobre el impacto directo que estas tienen sobre la actividad económica.

El presidente de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega, sostiene que la jornada de este jueves se ha traducido en una disminución notable del ritmo de actividad, afectando especialmente al comercio y a los negocios que dependen del movimiento en las calles. "Se ve un ritmo muy bajo con poca circulación y menos concurrencia de clientes", relata en declaraciones a Diari de Girona. También advierte que el golpe es más duro para las pequeñas empresas, porque con plantillas reducidas "solo que falle un trabajador" el porcentaje de ausencias es muy alto y, aún así, se debe mantener el servicio.

Fàbrega considera que se ha aplicado un criterio demasiado uniforme y lo atribuye a un "centralismo barceloní" en la toma de decisiones. En este sentido, asegura que "tratar toda Catalunya por igual" en un episodio como este "no es bueno" y defiende que la tecnología permite "discriminar perfectamente por zonas" en función de la afectación real. El presidente de la Cámara también recuerda que hay trabajadores que ya arrastraban problemas de movilidad por las incidencias en Rodalies.

Consecuencias directas

En la misma línea, la FOEG (Federación de Organizaciones Empresariales de Girona) ha expresado su desacuerdo con una paralización o limitación de la actividad aplicada de manera generalizada y reclama que las medidas se tomen con un criterio de "proporcionalidad y adecuación territorial". La patronal sostiene que, en las comarcas gerundinas, "en la mayor parte del territorio", la situación no ha tenido una afectación equiparable a la de la área metropolitana, y advierte que cualquier parada tiene consecuencias directas sobre la productividad, el cumplimiento de pedidos, la logística y los costos, especialmente para las pymes.

En un comunicado, la FOEG también sitúa el episodio en un inicio de año "especialmente complejo" para la actividad económica, con disfunciones que afectan la movilidad y la competitividad, y reclama protocolos claros y territorializados para poder ajustar las decisiones a cada realidad y evitar paradas generales cuando, a su juicio, no hay una "afectación objetiva" equivalente en todo el país.

La crítica la comparte el director de Asetrans, la Asociación de Transportistas de Girona, Jordi Esparraguera, quien defiende que las decisiones deben priorizar la seguridad, pero "deben ser muy a pie de territorio". Recuerda que el transporte es un sector "global" que va de un lugar a otro y pone ejemplos de experiencias previas con restricciones totales que no siempre se corresponden con lo que pasa en el terreno. En su caso, remarca que la afectación de este jueves tiene consecuencias directas: "El transporte internacional estamos bloqueados en la Jonquera porque hay un corte", expone en declaraciones a este diario.

Esparraguera diferencia entre limitaciones, como restricciones de velocidad o adelantamiento, que el sector "entiende bien", y restricciones que obligan a parar. "El trabajo que no hacemos hoy lo tenemos que acabar haciendo mañana", afirma.

En este contexto, las entidades empresariales gerundenses insisten en que la seguridad debe ser prioritaria, pero reclaman que la respuesta institucional sea más afinada por territorio para minimizar el impacto sobre la actividad económica cuando las condiciones no son iguales en todo el país.