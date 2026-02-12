Solo el 26% de comedores escolares cumple la recomendación de pescado azul; el 2,7% en Catalunya

El pescado está presente en los comedores escolares, pero la asignatura pendiente sigue siendo la variedad más interesante desde el punto de vista nutricional, el pescado azul. El informe ‘Comedores Escolares en España’ revela que casi el 80% de las cantinas de los colegios cumplen con las recomendaciones oficiales sobre la ingesta de pescado: entre 5 y 8 raciones al mes. Sin embargo, la cifra se refiere casi exclusivamente al pescado blanco (sobre todo, merluza). La variedad más ausente es, precisamente, la que más omega-3 contiene, el pescado azul. Por ejemplo, salmón, sardinas, caballa y anchoas.

Solo el 26% de comedores cumple la recomendación mínima de pescado azul (unas 3 raciones al mes). “Esto significa que 3 de cada 4 comedores no proporcionan omega-3 suficiente para el desarrollo neurológico infantil”, concluye el estudio, promovido por la organización pesquera Opromar y avalado por la Fundación Española de la Nutrición.

La alternancia entre pescado blanco y azul, obligatoria en la nueva legislación, brilla por su ausencia dado que la merluza es la reina absoluta de los menús escolares

"Tres de cada cuatro comedores no proporcionan omega-3 suficiente para el desarrollo neurológico infantil" — Informe 'Comedores escolares en España'

El omega-3 es esencial para el cerebro. “Una alimentación pobre en DHA (un tipo de omega-3) se relaciona con un menor rendimiento escolar y con alteraciones en el hipocampo, el área del cerebro donde reside la memoria”, recuerda la neuropsicóloga infantil María Luisa Ferrerós, autora del libro sobre nutrición 'Dime qué come y te diré cómo se porta'.

Los expertos colocan a Catalunya en la ‘zona roja’ ya que forma parte de los territorios que exigen “una intervención urgente”

Además de en el pescado, las grasas saludables están presentes en el aceite de oliva virgen extra, los frutos secos, el aguacate y la yema de huevo. La legislación actual, no obstante, prohíbe el consumo de frutos secos enteros en los comedores escolares en los menores de 6 años por el riesgo de asfixia.

El pescado azul es el que más grasa saludable contiene. / Ferran Nadeu

Alergias

Presentado este jueves, el informe de Opromar destaca que los comedores aprueban en el uso de distintas técnicas culinarias y también en la variedad, dado que apenas se repiten recetas. La asignatura que suspenden, además de la escasa presencia de pescado azul, es la de especificar todos los ingredientes, con el consiguiente riesgo para niños con alergias, que están aumentando en la población infantil aunque la comunidad médica desconoce los motivos concretos.

El precio del pescado puede ser un factor de freno, pero el sector asegura que se trata más bien de una percepción que de una realidad

El estudio analiza 2.738 comedores de centros educativos públicos de educación primaria de las 17 comunidades autónomas. Los autores recuerdan que el contexto general es “crítico”: España ha experimentado un descenso del 30% en el consumo de pescado en la última década, siendo "especialmente grave" en familias con niños. Además, uno de cada tres menores no consume pescado regularmente. Aunque el informe no lo menciona, el precio del pescado fresco (prohibitivo para muchos hogares) puede ser un factor de freno, pero el sector asegura que se trata más bien de una percepción que de una realidad.

Los técnicos que han elaborado el informe reprochan la escasa transparencia nutricional de los centros. El 43% de los comedores no proporciona información nutricional completa, algo que “imposibilita verificar el cumplimiento de estándares y compromete la seguridad alimentaria”. Los colegios que sí informan muestran valores adecuados: 660.4 kcal de media y una “distribución equilibrada” de macronutrientes.

Catalunya, 'zona crítica'

Respecto al pescado azul, el informe subraya una paradoja: comunidades sin litoral, como Aragón y Castilla-La Mancha, superan ampliamente a regiones costeras, como Catalunya, Murcia y Canarias. Catalunya sale especialmente mal parada dado que solo el 2,7% de los comedores analizados ofrece tres raciones mensuales de pescado azul. Los técnicos colocan a Catalunya en la ‘zona roja’ ya que forma parte de los territorios que exigen “una intervención urgente”.

El déficit, aseguran los autores, es especialmente preocupante por las implicaciones nutricionales del pescado azul (no solo omega-3 sino también vitamina D) y porque constituye uno de los puntos específicos de la nueva legislación. Aprobado en abril del año pasado, el real decreto 315/2025, además de limitar las frituras y apostar por unos menús escolares más saludables y con mayor presencia de verduras, incluye la obligación de “priorizar el pescado azul y blanco de forma alterna”.

"Los niños españoles crecen con una experiencia gastronómica empobrecida, perdiendo contacto con la diversidad de especies que caracteriza la riqueza pesquera española" — Informe 'Comedores escolares en España'

La alternancia, a la luz de los datos, brilla por su ausencia. La merluza es la reina absoluta de los comedores, con una presencia del 92%. “Los niños españoles crecen con una experiencia gastronómica empobrecida, perdiendo contacto con la diversidad de especies que caracteriza la riqueza pesquera española”, advierten los técnicos. A la merluza le siguen, a larga distancia, el bacalao (47%) y el abadejo (37%). Menor presencia tienen otras especies también blancas, como rape, limanda, gallo, rosada y pescadilla.

Salmón y atún

Mientras, las variedades más presentes de pescado azul son salmón y atún (ambas, un 44%). El informe, sin embargo, recuerda que el salmón de acuicultura tiene tres veces menos EPA+DHA (omega-3) que el salvaje y el atún es usado principalmente como ingrediente secundario y solo en el 7% de las ocasiones es el plato principal. Otras variedades de pescado azul tienen una presencia mucho menor en las escuelas. Por ejemplo, caballa, palometa, boquerón y sardinas. Esta última variedad apenas está presente en el 2% de los comedores a pesar de que su precio es bastante menor.

El mercurio

Aunque el informe no habla del mercurio presente en el pescado, los pediatras aclaran que, generado naturalmente en el medio ambiente y emitido al aire por la contaminación industrial, es arrastrado por los ríos a los océanos donde se transforma en metilmercurio, acumulándose en el cuerpo de determinados tipos de pescado. Según la Asociación Española de Pediatría, salmones y sardinas apenas acumulan metilmercurio por lo que son “altamente recomendables en la infancia”. Los peces con más contenido en metilmercurio son los de mayor tamaño, como el pez espada, el tiburón, el atún rojo y el lucio.

Supervisión de nutricionistas

La conclusión del informe es que los comedores escolares españoles se encuentran en “una encrucijada histórica”. Los autores destacan que el real decreto aprobado por el Gobierno con el objetivo de una alimentación escolar más saludable representa “una oportunidad sin precedentes” para transformar el sistema, pero insisten en que su éxito depende de una “intervención urgente” para paliar el déficit de pescado azul y de que todos los centros cumplan con la obligatoriedad legal de facilitar la información nutricional completa.

Los especialistas también piden formación específica para los profesionales de comedores y la supervisión continua de los menús por parte de nutricionistas cualificados.