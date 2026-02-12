Los cines Yelmo de València niegan la entrada a alumnado de un IES porque la profesora lo comunicó en valenciano

Lo que comenzó como una enriquecedora actividad extraescolar para acercar la figura de Miguel de Cervantes a las aulas se ha convertido en un caso de discriminación lingüística que ha llegado hasta el Consell Escolar. Un grupo de aproximadamente cien alumnos del IES Benicalap de València se ha quedado sin asistir a la proyección de la película El Cautivo en los cines Yelmo Campanar ¿El motivo? La profesora responsable utilizó el valenciano en sus comunicaciones electrónicas con la gerencia del cine, una elección que el responsable de las salas respondió con un ultimátum: o se le escribía en castellano, o no habría gestión posible.

Los hechos se remontan al pasado mes de diciembre, cuando la docente de Castellano inició los trámites para reservar una sesión matinal. Los alumnos se encuentran actualmente inmersos en la lectura de El Quijote y la película de Alejandro Amenábar representaba una oportunidad idónea para analizar la obra. Sin embargo, la comunicación se truncó de forma abrupta a la vuelta de las vacaciones de Navidad.

Un muro idiomático en la gerencia

Según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, el conflicto estalló el 8 de enero de 2026. Al solicitar la profesora información sobre los horarios y confirmar el precio de la entrada para el grupo (fijado en 5 euros para grupos de cien personas), la respuesta del Gerente de Valencia Campanar fue tajante: "Por favor escríbeme en Castellano porque no entiendo el Valenciano". Este diario se ha puesto en contacto con los cines Yelmo, pero por el momento no ha recibido respuesta.

A pesar de que la docente continuó la conversación en la lengua propia de la Comunitat, explicando la importancia pedagógica de la salida y agradeciendo las sesiones matinales que el centro suele utilizar, la cerrazón del responsable fue en aumento. En correos sucesivos, el gerente llegó a condicionar su disponibilidad profesional al uso exclusivo del castellano: "Cualquier cosa quedo a tu disposición…. Pero en Castellano".

El responsable de las salas sugirió que estaba "sobradamente preparado" para organizar el evento siempre que se utilizara un idioma que él comprendiera, citando textualmente el castellano o el inglés, pero excluyendo explícitamente el valenciano. Esta actitud, que ignora la cooficialidad de las lenguas en el territorio valenciano, ha sido calificada por el centro educativo como un "desprecio grave" hacia la cultura y la idiosincrasia local.

El Quijote como excusa pedagógica

El núcleo de la queja reside en la contradicción de que una entidad que se dedica a la difusión cultural actúe como barrera para la misma. Desde el IES Benicalap lamentan que un gestor cultural que opera en una ciudad de predominio lingüístico valenciano muestre esa falta de sensibilidad.

"Estamos leyendo El Quijote en clase y esta película es una buena ocasión para acercarse a Cervantes", explicaba la profesora en uno de los correos que no fueron atendidos por su contenido lingüístico. El proyecto educativo del centro otorga una importancia prioritaria al uso del valenciano, no solo en las aulas, sino en su relación con el entorno.

Vulneración de derechos lingüísticos

El Consell Escolar del IES Benicalap no ha tardado en reaccionar. En un comunicado oficial emitido el pasado 28 de enero, la institución denuncia que el gerente ni siquiera contempló el uso de herramientas de traducción en línea, como el servicio 'Salt' que ofrece la propia Generalitat Valenciana, para facilitar el entendimiento. En lugar de buscar una solución cordial, el responsable "exigió de manera reiterada que la interlocutora cambiara de idioma", lo que el centro considera una vulneración directa de sus derechos lingüísticos.

"Se hace muy complicado para nosotros poder seguir trabajando y utilizar los servicios de una entidad cultural que discrimina de esta manera nuestro idioma", sentencian desde el Consell Escolar. Para el centro, este episodio no es solo un malentendido administrativo, sino una agresión a los derechos que emanan del Estatuto de Autonomía y que protegen a los ciudadanos frente a cualquier tipo de discriminación por el uso de las lenguas oficiales.

Un precedente peligroso en la cultura

Este caso pone de manifiesto la fragilidad del uso del valenciano en el ámbito privado de servicio público. Mientras que las instituciones educativas trabajan por la normalización lingüística a través de sus Programas de Lenguas Vehiculares (PLV), se encuentran con obstáculos infranqueables en empresas que, a pesar de estar radicadas en València, parecen vivir de espaldas a la realidad lingüística de sus clientes.

El menosprecio de los cines Yelmo a una comunicación oficial de un instituto público —que simplemente pedía ajustar una fecha y confirmar un presupuesto— por el hecho de estar redactada en valenciano, sienta un precedente peligroso. Por ahora, un centenar de alumnos de Benicalap se han quedado sin ver a Cervantes en la gran pantalla, no por falta de presupuesto o de interés, sino por la incapacidad de un gerente de entender el idioma del lugar donde trabaja.