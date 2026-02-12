Emergencia por temporal
¿Hay clases mañana en Catalunya? Escuelas, institutos y universidades reabren este viernes tras el temporal de viento
Alerta roja por fuerte viento en Catalunya, hoy en directo | Última hora del vendaval en Barcelona, incidencias y heridos
La consellera de Interior, Núria Parlon, ha anunciado este jueves que las escuelas, institutos y universidades reabrirán mañana viernes tras la alerta por viento extremo que ha mantenido cancelada la actividad educativa y sanitaria no urgente por primera vez en toda Catalunya a causa de un temporal.
El episodio, el primero que activa una alerta por viento extendida a todo el territorio, ha causado al menos seis heridos, dos de ellos graves.
Respecto a la actividad lectiva, se da la circunstancia de que el próximo lunes un grueso de colegios harán fiesta debido a que habían agendado uno de los días de libre disposición del calendario escolar. A esta semana anómala, se suma también que el miércoles los docentes llevaron a cabo una huelga histórica que paralizó las aulas.
