¿Hay clases mañana en Catalunya? Escuelas, institutos y universidades reabren este viernes tras el temporal de viento

Alerta roja por fuerte viento en Catalunya, hoy en directo | Última hora del vendaval en Barcelona, incidencias y heridos

Los centros educativos reabren mañana viernes.

Los centros educativos reabren mañana viernes.

Helena López

Helena López

La consellera de Interior, Núria Parlon, ha anunciado este jueves que las escuelas, institutos y universidades reabrirán mañana viernes tras la alerta por viento extremo que ha mantenido cancelada la actividad educativa y sanitaria no urgente por primera vez en toda Catalunya a causa de un temporal.

El episodio, el primero que activa una alerta por viento extendida a todo el territorio, ha causado al menos seis heridos, dos de ellos graves.

Respecto a la actividad lectiva, se da la circunstancia de que el próximo lunes un grueso de colegios harán fiesta debido a que habían agendado uno de los días de libre disposición del calendario escolar. A esta semana anómala, se suma también que el miércoles los docentes llevaron a cabo una huelga histórica que paralizó las aulas.

Alerta roja por viento en Catalunya

TEMAS

Catalunya ha vivido en apenas un mes y medio 10 borrascas con nevadas, lluvias torrenciales, inundaciones y vientos huracanados

Directo | Barcelona no baja la guardia tras sufrir rachas de viento de más de 100 km/h

Infecciones, necrosis, deformidades... un 20% de las primeras consultas a los médicos estéticos son por efectos adversos de tratamientos realizados por personal sin formación

El tráfico en Catalunya por la alerta roja por viento: carreteras cortadas y últimas incidencias

Catalunya suspende toda la actividad sanitaria programada: Vall d'Hebron anula más de 7.000 consultas externas

Grúas paradas, nada de trabajos en altura y a vigilar las obras: la construcción reduce al mínimo su actividad por el temporal

ERC y el Gobierno pactan 90 jueces más para Catalunya en 2027