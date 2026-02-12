Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Borrasca Nils

Estas son las comarcas de Catalunya con riesgo extremo por el temporal

La borrasca Nils deja rachas de hasta 166 km/h, activa el nivel rojo en 20 comarcas y mantiene el riesgo por viento y mala mar en todo el territorio

Ni el litoral ni el Pirineo: esta es la zona de Catalunya con las rachas de viento más fuertes hasta ahora

DIRECTO | Últimas noticias del temporal

Árbol sobre un coche, cerca de la plaza de Ernest Lluch en Sant Boi de Llobregat

Árbol sobre un coche, cerca de la plaza de Ernest Lluch en Sant Boi de Llobregat / Albert Segura / ACN

Daniela Cabeza

Daniela Cabeza

Por qué confiar en El Periódico

Catalunya vive este jueves una de las jornadas más intensas de viento de los últimos años. El paso de la borrasca Nils ha provocado rachas huracanadas desde la madrugada y ha llevado al Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) a activar el nivel rojo de alerta en numerosas comarcas.

El pico del episodio se ha concentrado durante la mañana, cuando el vendaval ha superado ampliamente los 100 kilómetros por hora en numerosas zonas del territorio.

Protecció Civil mantiene activado el plan Ventcat y advierte de que, aunque el viento tiende a aflojar por la tarde, el riesgo sigue siendo elevado por la posible caída de árboles y elementos urbanos debilitados.

Comarcas en nivel rojo

El aviso máximo afecta a distintas zonas del territorio, especialmente a las comarcas barcelonesas de Barcelonès, Baix Llobregat, Maresme, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Garraf, Alt Penedès, Anoia, Bages, Moianès, Lluçanès, Osona y Berguedà; a las gerundenses de la Selva, Ripollès y Cerdanya; y a las leridanas de Pallars Sobirà, Alta Ribagorça y Solsonès.

En el resto de Catalunya predominan los avisos de nivel naranja, mientras que en las Terres de l’Ebre (Tarragona) y en el Baix Empordà (Girona) se mantienen en nivel amarillo. Pese a ello, los modelos meteorológicos apuntan a que prácticamente todo el territorio puede registrar rachas intensas a lo largo del día.

Rachas históricas en la montaña

Los registros más extremos se están produciendo en cotas altas. En Puig Sesolles (Montseny, Vallès Oriental) se ha alcanzado la racha más intensa del día, con 166,7 km/h.

En el Pirineo también se han superado ampliamente los 120 km/h, como en:

  • Espot (Pallars Sobirà): 138,6 km/h.
  • Ulldeter (Ripollès): 122 km/h.
  • Port del Comte (Solsonès): 120,2 km/h.
  • Portbou – Coll dels Belitres (Alt Empordà): 120,2 km/h.
  • Boí (Alta Ribagorça): 119 km/h.

En la montaña de Montserrat (Bages) se han registrado 114 km/h.

Más de 100 km/h en el área metropolitana

Uno de los aspectos más destacados del temporal es su impacto en zonas urbanas poco acostumbradas a cifras tan elevadas. En el litoral y el entorno metropolitano de Barcelona, Tarragona y Girona se han superado los 100 km/h en distintos puntos:

  • Port de Barcelona – Bocana Sud: 105,1 km/h.
  • Mataró: 104,4 km/h.
  • El Prat de Llobregat: 103,7 km/h.
  • Vilafranca del Penedès – La Granada: 103 km/h.
  • Font-rubí (Alt Penedès): 103 km/h.
  • Muntanyola (Osona): 103,3 km/h.
  • El Perelló (Baix Ebre): 103 km/h.

En la ciudad de Barcelona se han rozado los 90 km/h en el centro y se han superado los 70 km/h en puntos elevados como el Tibidabo, valores que no se registraban desde los grandes temporales de los últimos años.

También se registra fuerte oleaje

La borrasca Nils no solo deja viento. En distintos tramos del litoral catalán hay avisos por mala mar ante la previsión de olas que pueden superar los 2,5 metros, especialmente en la costa central y norte.

Las autoridades recomiendan asegurar objetos en balcones y terrazas, evitar parques y zonas arboladas y extremar la precaución en la carretera, sobre todo en viaductos y adelantamientos a vehículos pesados.

El grueso del temporal se ha concentrado durante la mañana, pero los avisos se mantienen activos hasta bien entrada la tarde, ante la posibilidad de nuevas incidencias.

TEMAS

