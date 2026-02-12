Los bomberos hacen 622 salidas y el 112 recibe unas 1.800 llamadas por vientos de hasta 160 km/h que dejan 5 heridos

El fuerte temporal de viento que afecta a Catalunya está dejando rachas que superan los 100 km/h en buena parte del litoral y prelitoral. El vendaval ha causado numerosas incidencias, principalmente caída de ramas, árboles, mobiliario urbano, señales y de elementos colgados en fachadas, lo que ha obligado a actuar a los servicios de emergencia. Hay 20 comarcas en alerta por fuertes vientos.

Durante toda la noche y hasta las 9 de la mañana los bomberos han realizado 622 salidas por avisos (de los que 255 fueron en la última hora), la mayoría de los avisos en el área metropolitana norte y en el sur, además de Girona. Por su parte, el teléfono 112 ha recibido 1.800 llamafas, en su mayoría por caídas de árboles o trozos de edificaciones, que han generado 1.500 incidentes. Las comarcas con mayor volumen de llamadas han sido el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Maresme y el Vallès Oriental. Los Mossos d'Esquadra han realizado 44 intervenciones destacables relacionadas con el temporal.

El Meteocat señala que este jueves por la mañana el episodio de viento está en su momento álgido, especialmente en el litoral y prelitoral de Barcelona, donde el pico se alargará dos o tres horas más. Según el Meteocat y Protección Civil, de cara a la tarde, el viento tenderá a concentrarse hacia el Ripollès, la Garrotxa y el Alt Empordà, antes de ir aflojando. Hasta el momento las rachas registradas más destacadas son los 167 km/h del Puig Sesolles, en la cima del Montseny, los 134 en Espot, los 119 de la Vall de Boi o los 104 de Mataró.

Sarai Sarroca, del Servei Meteorològic de Catalunya, ha señalado que en el Port de Barcelona se han registrado rachas de 105 km/h lo que podría ser un récord en esta estación meteorológica mientras que en el Raval el viento llegó a los 87 km/h, el segundo registro más alto tras el de 2009 cuando se alcanzaron los 98,1 km/h. Frente a Barcelona también hay un fuerte oleaje con olas que alcanzan los 3 metros. El viento irá amainando en la parte central de Catalunya a partir de la tarde.

Herido grave en Sant Boi

El episodio de fuertes vientos ha dejado 25 heridos de diversa consideración atendidos por el Sistema de Emergencias Médicas, cinco de ellos fueron trasladados a diferentes centros sanitarios. Tres de estos heridos son operarios de Sant Boi que trabajaban en la afectación del temporal cuando un árbol se les cayó encima. Hay un operario en estado menos grave trasladado al Hospital de Bellvitge y otros dos leves al centro sanitario de Sant Boi. También se cayó un muro en Vilassar de Mar dejando un herido leve. Hasta el momento, el SEM recibió 272 alertas, que generaron 264 incidentes, así como 242 consultas informativas.

Por otra parte, cayó un muro de la empresa SGS Tecnos de Sant Joan Despí, que centra su actividad en la radiografía industrial, pero no provocó ningún herido. A consecuencia del viento se ha caído el falso techo de la entrada de un ambulatorio de L'Hospitalet de Llobregat y por eso ha cerrado los accesos. En otro de El Prat de Llobregat, se ha detectado riesgo de desprendimientos de la fachada.

Menos accidentes

El temporal provoca también un descenso del 55% de las retenciones de acceso a Barcelona si se compara con un día habitual, lo que significa unos 10.000 vehículos menos. Al no producirse tanta movilidad la accidentalidad a Catalunya ha bajado un 17%. Hay restricción de circulación de camiones en La Jonquera en sentido norte y sur, ya que las autoridades francesas han pedido ayuda por la alta accidentalidad en este país.

El Servei Català de Trànsit insta a la precaución y recomienda no circular con vehículos de dos ruedas. Por caída de árboles en la vía hay un carril cortado en la AP-7 en Martorell, en la B-20 en Esplugues, la C-1415a en Terrassa, la C-31 en Castelldefels, la C-32 en L'Hospitalet o la N-II en Sant Andreu de Llavaneres. Trànsit señala que la "situación es muy variable" en las carreteras catalanas.

Protecció Civil mantiene la llamada a la precaución y a evitar desplazamientos innecesarios, ya que hay numerosas incidencias en carreteras y vías de tren por caídas de árboles, ramas o señales. El temporal de viento ha obligado a desviar cuatro vuelos que debían aterrizar en el Aeropuerto de El Prat y hubo unas 50 cancelaciones de salidas y llegadas. En el aeropuerto se registran rachas de 92,5 km/h.

El temporal de viento irá bajando en intensidad en las próximas horas, aunque todavía se esperan rachas importantes de cada al fin de semana. Protecció Civil ha señalado que este viernes se activirán otras alertas por la nieve acumulada en la vertiente oriental del Pirineo o el estado del mar en la Costa Brava, con fuerte oleaje