Árboles en la vía, cortes y retrasos constantes en Rodalies por el temporal de viento

Tal y como se anunció este miércoles, el servicio de Rodalies ha echado a andar esta mañana pese a la alerta máxima por viento lanzada por la Generalitat ante la borrasca 'Nils'. A las 5.00 horas de la mañana, como es habitual los trenes han arrancado aunque, eso sí, han avanzado con limitación de velocidad y solo después de realizar marchas blancas para cerciorarse de que las vías eran seguras.

Aun así, las afectaciones no se han hecho esperar. El servicio de la R4 entre Terrassa y Manresa ha quedado suspendido desde el primer tren por precaución y lo mismo ha sucedido con los convoyes de la R1 entre Blanes y Maçanet. Antes de las 7.00 horas, y ya con trenes circulando con pasaje, la caída de un árbol entre las estaciones de Sant Feliu de Llobregat y Molins de Rei ha obligado a cortar también parte de la R4 durante una hora.El vendaval también ha hecho caer un árbol en Caldes de Malavella (Girona) que ha obligado a cortar la R11 y la RG1 entre Maçanet-Massanes y Girona.

Son las afectaciones más destacadas de una jornada que se prevé todavía más complicada y que ya desde primera hora ha sufrido incidencias más leves constantemente. Así, por ejemplo, la R1 ha avanzado momentáneamente por vía única entre Mataró y Vilassar por la presencia de objetos en las vías, y las estaciones de Premià de Mar y Malgrat de Mar han tenido que cerrar ante el peligro de que cayera alguna de las marquesinas, según ha reconocido Renfe.

En la estación de Sants, las recomendaciones de la Generalitat que llamaban a limitar los desplazamientos no imprescindibles han surtido efecto, porque en plena hora punta los andenes y la plataforma de Rodalies de la principal estación de Barcelona estaban prácticamente vacíos. Eso no ha impedido, sin embargo, la confusión entre los usuarios que se han visto obligados a coger el tren.

Laura es de Tarragona pero estudia en Vic, y este jueves volvía para casa. Ha tenido que coger el bus sustitutorio del macrocorte de al R3, un segundo tren en Fabra i Puig para llegar hasta Sants y después de más de dos horas de viaje, seguía apoyada en una poyete del andén 11 de Sants. Allí, un tren con destino Castelldefels llevaba parado más de 40 minutos y su tren de la R15 con destino Reus que debía parar en esa misma vía y dejarla en Tarragona acumulaba más de 15 minutos de retraso. "Ya sé que no va a venir, es lo que pasa cada semana", lamenta la joven, resignada.