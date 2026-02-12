Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Última hora de la alerta roja por fuerte viento en Catalunya, hoy en directo | Protecció Civil envía un ES-Alert con medidas para este jueves

La Generalitat cierra las aulas y los servicios sociales y sanitarios, además de recomendar el teletrabajo y que se eviten desplazamientos innecesarios

Catalunya suspende las clases y las visitas sanitarias no urgentes este jueves por el viento

Barcelona activa el plan por viento en fase de alerta

Barcelona activa el plan por viento en fase de alerta

Video: EFE / Foto: Marc Asensio

Germán González

Germán González

Nils, la séptima borrasca de gran impacto de 2026, está dejando temporal marítimo y rachas de viento de viento muy fuertes, de hasta 100 km/h, en buena parte de Catalunya, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Estas fuertes rachas de viento previstas para este jueves han llevado a la Generalitat a suspender este jueves las clases en la educación obligatoria y la universitaria. También quedan suspendidas las actividades deportivas y las sanitarias no urgentes.

Sigue aquí en directo la última hora del impacto del temporal.

Directo | Última hora de la alerta máxima en Catalunya por fuertes vientos: Rodalies arranca la jornada con afectaciones

¿Por qué la borrasca Nils dejará vientos tan extremadamente fuertes en Catalunya y hasta cuándo se espera una situación adversa?

Interior no opondrá objeciones al clamor policial contra los delincuentes reincidentes

Catalunya se adentra en el peor vendaval de las últimas décadas con vientos huracanados y rachas de 100 km/h

¿Cómo debes conducir en caso de alerta roja por viento?

Omar Linares, asesor filosófico: "El reto no está en alejarse del dolor, sino sostenerlo y hacer algo para cambiarlo"

Salut pone el foco en las familias antivacunas tras aumentar el sarampión el 135% en el último año

Radiografía del sarampión en España: los casos aumentan el 75%, con Andalucía y Catalunya a la cabeza