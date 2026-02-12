Última hora de la alerta roja por fuerte viento en Catalunya, hoy en directo | Protecció Civil envía un ES-Alert con medidas para este jueves

Nils, la séptima borrasca de gran impacto de 2026, está dejando temporal marítimo y rachas de viento de viento muy fuertes, de hasta 100 km/h, en buena parte de Catalunya, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Estas fuertes rachas de viento previstas para este jueves han llevado a la Generalitat a suspender este jueves las clases en la educación obligatoria y la universitaria. También quedan suspendidas las actividades deportivas y las sanitarias no urgentes.

Rodalies arranca la jornada con afectaciones Mientras se acaban de realizar todas las marchas exploratorias por la red ferroviaria, ya se han producido las primeras cancelaciones de trenes en algunos puntos sensibles del entramado de vías catalán. Así, los trayectos entre Terrassa y Manresa (R4) y entre Blanes y Maçanet (R1), que habían recuperado la normalidad los últimos días, volverán a salvarse este jueves con buses sustitutorios, según ha confirmado Renfe. El resto de líneas, de momento, funcionan con normalidad.

A partir de las 7 se intensificará Está previsto que a partir de las 7.00 horas se intensifique el viento.

Últimas cifras Más de 600 avisos a los Bombers hasta las 4 de la mañana.

Los Bomberos atienden 569 avisos hasta las 10 de la noche por viento Los Bomberos han atendido 569 avisos entre la medianoche y las 10 de la noche de este miércoles por el fuerte viento que afecta a Catalunya, ninguno de ellos grave. La mayoría de avisos se han concentrado en la región de emergencias Metropolitana Nord (252), seguida de la de Tarragona (130) y la región Metropolitana Sur (129). En la región Centro, los Bomberos han atendido a 26 avisos; en la de Girona, 18; en las Terres de l'Ebre, 9 y en Lleida, 5. El Servicio Meteorológico de Catalunya y los responsables de emergencias prevén que la afectación más importante sea durante la noche y hasta las ocho de la tarde del jueves, con el máximo nivel de alerta por un episodio de viento que podría ser el "más importante" de los últimos 15 o 20 años.

Olas de 5 metros Fuerte temporal de suroeste en el litoral metropolitano con olas de hasta 5 metros, que tendrá mayor impacto en las playas del Delta del Llobregat con posibilidad de inundación de los sistemas dunares, hace que la AMB active el protocolo de temporales, que consiste en monitorizar posibles incidencias y balizar instalaciones dañadas para minimizar riesgos. Asimismo, hace un llamamiento a la población para que no se acerque a las playas ni a los espigones. También se pide a la gente que no se acerquen a los parques por riesgo de caída de arbolado. La precipitación acumulada este año, que triplica la media, junto con el episodio de viento excepcional implica que haya un terreno inestable y puedan caer ramas o árboles. A los caminos del río Llobregat o al Parque Natural de Collserola tampoco se podrá acceder por instrucción del Govern, que prohíbe la entrada a los espacios naturales. Posteriormente, se realizará una revisión e inspección del arbolado de los espacios más frecuentados y se resolverán las incidencias que puedan producirse. También el equipo de mantenimiento de rondas del AMB está en alerta en caso de que se produzca la rotura o caída de alguna de las palmeras que puedan afectar a la calzada y obstaculizar el tráfico.

Ningún vuelo cancelado AENA informa que por el momento, ninguna aerolínea ha realizado cancelaciones preventivas a causa del episodio de viento previsto para mañana, pero pueden producirse demoras por regulaciones de aviones. Por eso se recomienda consultar el estado del vuelo con la aerolínea. Aena reforzará sus equipos en pista y plataforma para asegurar todos los elementos situados en el área de maniobras y evitar que puedan desplazarse.

Se mantiene la actividad judicial El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) mantiene, de forma general, la actividad judicial para el 12 de febrero, dejando a criterio de jueces y magistrados, la adopción de las decisiones que consideren en función de la situación del partido judicial. "Dado que el riesgo es desigual en el conjunto del territorio, se deja al criterio de cada juez o jueza, magistrados o magistradas acordar las medidas que considere adecuadas, en funcién de las circunstancias concretas del partido judicial, de la posible afectacion de la integridad fisica de las personas que deban acudir a los tribunales —incluida la del propio juez o jueza— y de la necesidad de conciliacién familiar", señala el TSJC. Recuerda que se deben prestar "actuaciones urgente" como las que pueden "causar perjuicio irreparable", vistas con presos o detenidos, medidas de proteccion de menores, actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria, autorizaciones de entrada sanitarias, urgentes e inaplazables y los procesos en los que se alegue vulneracién de derechos fundamentales y que sean urgentes y preferentes.

Pimec pide facilitar el teletrabajo La patronal Pimec insta a sus empresas asociadas a que faciliten el teletrabajo ante el temporal. La entidad recomienda también que se flexibilicen los horarios de entrada y salida de los centros de trabajo para aquellos empleados que no puedan ejercer a distancia. Pimec reclama reforzar los mecanismos de prevención y pide revisar los accesos y áreas exteriores de las instalaciones para confirmar que son seguras y están protegidas contra el viento.

Más de 1.000 llamadas de emergencia Hasta las 19 horas el teléfono de emergencias 112 ha recibido 1.058 llamadas por el fuerte viento. La comarca con más llamadas sigue siendo el Barcelonès (327) seguido del Vallès Occidental (172) y Vallès Oriental (87). Los Bomberos han atendido 529 avisos entre la medianoche y las 7 de la tarde de este miércoles por el fuerte viento que afecta a Catalunya, ninguno de ellos de grave. La mayoría de avisos se han concentrado en la región de emergencias Metropolitana Nord (236), seguida de la de Tarragona (127) y la región Metropolitana Sur (121). En la región Centro, los Bomberos han atendido a 22 avisos; en la de Girona, 14; en las Terres de l'Ebre, 8 y en Lleida, 1.