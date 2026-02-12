Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alerta roja por fuerte viento en Catalunya, hoy en directo | Última hora del vendaval en Barcelona, incidencias y heridos

La Generalitat cierra las aulas y los servicios sociales y sanitarios, además de recomendar el teletrabajo y que se eviten desplazamientos innecesarios

Catalunya suspende las clases y las visitas sanitarias no urgentes este jueves por el viento

Árboles caídos en las calles de Barcelona a causa de la fuerza del viento

Árboles caídos en las calles de Barcelona a causa de la fuerza del viento

Árboles caídos en las calles de Barcelona a causa de la fuerza del viento / JORDI OTIX / VÍDEO: J. OTIX / M. TUDELA

Germán González

Pau Lizana Manuel

Helena López

Nils, la séptima borrasca de gran impacto de 2026, está dejando temporal marítimo y rachas de viento de viento muy fuertes, de hasta 100 km/h, en buena parte de Catalunya, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Estas fuertes rachas de viento previstas para este jueves han llevado a la Generalitat a suspender este jueves las clases en la educación obligatoria y la universitaria. También quedan suspendidas las actividades deportivas y las sanitarias no urgentes.

Sigue aquí en directo la última hora del impacto del temporal.

Actualizar
