Alerta roja por fuerte viento en Catalunya, hoy en directo | Última hora del vendaval en Barcelona, incidencias y heridos

Nils, la séptima borrasca de gran impacto de 2026, está dejando temporal marítimo y rachas de viento de viento muy fuertes, de hasta 100 km/h, en buena parte de Catalunya, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Estas fuertes rachas de viento previstas para este jueves han llevado a la Generalitat a suspender este jueves las clases en la educación obligatoria y la universitaria. También quedan suspendidas las actividades deportivas y las sanitarias no urgentes.

Sigue aquí en directo la última hora del impacto del temporal.

Jordi Ribalaygue El viento cierra algunas tiendas y reduce el horario de apertura de negocios en el centro de Barcelona La borrasca ha disuadido a parte de los turistas y los clientes a acudir a ejes comerciales céntricos, menos concurridos de lo habitual durante la mañana, marcada por el vendaval.

Jordi Grífol Los temporales de viento más intensos en Catalunya de las últimas décadas: del fatídico 2009 en Sant Boi a la borrasca Gloria El fuerte temporal de enero de 2009, con rachas de hasta 126 km/h, causó siete fallecidos, cuatro de ellos niños al desplomarse el techo de un polideportivo de Sant Boi. Lea más aquí.

Ascienden a seis los heridos Al menos seis personas han resultado heridas por el vendaval, entre ellas dos graves. Uno de los heridos graves es un voluntario de Protección Civil que se ha visto afectado por la caída de un árbol en Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat). El segundo, es una persona a la que ha caído un muro en Sant Pau de Segúries (Ripollès) y ha sido trasladado el Hospital Josep Trueta de Girona. En cuanto al resto de heridos, el SEM ha atendido a tres personas también en Sant Boi por la caída de un árbol, dos de los cuales han sido trasladados al Hospital de Bellvitge en estado menos grave y leve, respectivamente; y el tercero al de san Boi en estado leve. Además, hay un herido en Vilassar de Mar por la caída de un muro.

Imágenes del temporal Véalas aquí.

Rodalies Retrasos en los trenes de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona debido a la presencia de plásticos en la catenaria entre L'Arboç y Vilafranca del Penedès.

Valentina Raffio El viento sigue soplando con fuerza y seguirá al alza durante como mínimo unas horas más y después empezará a amainar Los modelos indican que el viento sigue soplando con fuerza en Catalunya y dando lugar a rachas de más de 100 km/h en varios puntos del territorio. Los expertos afirman que la situación seguirá escalando unas horas más, hasta pasado el mediodía. Después, todo apunta a que el vendaval empezará a suavizarse pero aún así se mantendrá en valores elevados. Desde la Generalitat advierten que las medidas de precaución se extenderán hasta como mínimo las ocho de la tarde ya que muchos elementos golpeados por el viento de la mañana podrían caer ante las ventadas más moderadas de la tarde.

El viento amainará en Baleares la próxima noche y volverá con fuerza viernes y sábado El viento del oeste que este jueves mantiene en alerta naranja el litoral y casi todo el territorio interior de Baleares amainará en torno a las 20 horas para volver a soplar con fuerza el viernes y el sábado. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que desde mediodía del viernes soplen vientos del oeste, suroeste y noroeste en las costas de las Pitiusas, Mallorca y Menorca con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora, y también en el interior de Ibiza y Formentera y en la Serra de Tramuntana de Mallorca, donde alcanzarán los 80 km/h y hasta 120 km/h en las cumbres. El sábado se espera que el viento vire a norte y que estén en alerta amarilla las Pitiusas y buena parte de Mallorca y que el riesgo sea de nivel naranja en Menorca.

También en la Comunitat Valenciana La borrasca Nils ha dejado durante la pasada noche en la Comunitat Valenciana rachas de viento de hasta 148 km/h en Alicante y ha causado retrasos en líneas de Cercanías y numerosas incidencias en las tres provincias, especialmente por la caída de árboles, ramas, placas, carteles, farolas o elementos de fachada. En los servicios del núcleo de Cercanías hay retrasos de hasta veinte minutos o modificaciones del recorrido a consecuencia del viento, en Metrovalencia la caída de un árbol en la vía interrumpió a última hora de ayer la circulación en la línea 2, ya restablecida, y en el aeropuerto de Valencia hubo anoche retrasos y desvíos por vientos con rachas de hasta 105 km/h. Según datos de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet), durante la pasada noche se han registrado rachas de 148 kilómetros por hora en Torre de les Maçanes (Alicante); 143 km/h en Alcoi; 142 km/h en Xixona (Alicante); 133 en Villena (Alicante); o 127 km/h en Buñol (Valencia).

El Aeropuerto de Barcelona retoma la operativa habitual con dos pistas El Aeropuerto de Barcelona ha retomado la operativa habitual con dos pistas sobre las 11 horas de este jueves, tras operar con una sola pista a causa de las "revisiones constantes de las pistas" para garantizar que no haya objetos arrastrados por el temporal de viento, informan fuentes de Aena este jueves. Hasta la misma hora, las compañías han cancelado 79 vuelos en el aeródromo barcelonés a causa del viento y otros nueve han sido desviados, mientras que 107 han podido operar. A las 10.30 horas, en el aeropuerto de la capital catalana, la velocidad media del viento era de 50 km/h y la racha máxima, de 71 km/h, aunque se han alcanzado los 92,5 km/h durante la mañana, y la previsión es que se mantengan estas condiciones hasta las 19 horas. Las mismas fuentes explican que el viento obliga a realizar estas revisiones, lo que puede obligar, en determinados momentos, a operar en pista única.