Afectaciones e incidencias al tráfico por la alerta roja por fuertes vientos en Catalunya: consulta el estado de las carreteras

Este jueves, gran parte de Catalunya se enfrenta a un episodio meteorológico excepcional, tras la activación de la alerta roja por fuertes vientos que amenaza la movilidad y la seguridad.

Las intensas rachas de viento, que pueden superar los 100 km/h en diversos puntos, han llevado a las autoridades a tomar medidas extraordinarias, incluyendo la suspensión de actividades educativas, sanitarias y deportivas, así como recomendaciones para evitar desplazamientos innecesarios y fomentar el teletrabajo.

Estado de las carreteras

La alerta roja por fuertes vientos no solo han motivado cierres preventivos de centros y servicios, sino que también están provocando incidencias en la red de transporte, con restricciones y cortes puntuales en carreteras, limitaciones de velocidad y alteraciones en servicios de trenes y aviones.

La web del Servei Català de Trànsit ofrece información actualizada, en tiempo real, con las principales afectaciones en la carreteras.

Primeras incidencias en el tráfico

A primera hora de la mañana se ha producido caída de árboles en diferentes vías y hay afectaciones en los siguientes tramos:

N-II paso alternativo en Sant Andreu de Llavaneres

C-31c: 1 carril cortado entre Sant Boi y El Prat de Llobregat en sentido El Prat

C-32: 1 carril cortado entre Hospitalet y Cornellà de Llobregat en sentido sur

En Barcelona, en la ronda Litoral hay dos carriles cortados en Bac de Roda en sentido Besòs por la caída de árboles en la vía y también retenciones desde Poblenou.