Abierta la preinscripción a la selectividad en Catalunya para el alumnado de segundo de bachillerato

El plazo para realizar la preinscripción finalizará el martes 17 de febrero

Abierta también la matrícula a la Prueba de Aptitud Personal (PAP) para cursar los estudios de grado en Educación Infantil y en Educación Primaria

Este martes, 10 de febrero, ha comenzado para el alumnado que está cursando segundo de bachillerato el período de preinscripción a la convocatoria ordinaria de la prueba de acceso a la universidad (PAU), que tendrá lugar los días 9, 10 y 11 de junio. Se trata de un trámite obligatorio para poder formalizar más adelante la matrícula definitiva, que se realizará en mayo. El plazo de la preinscripción finaliza el 17 de febrero y se realiza a través del portal de acceso a la universidad.

También se ha abierto este martes 10 de febrero la matrícula de la Prueba de Aptitud Personal (PAP) para la admisión a los grados en Educación Infantil y Educación Primaria. El plazo finaliza igualmente el 17 de febrero. El alumnado de bachillerato que quiera cursar estos estudios debe realizar conjuntamente la preinscripción de las PAU y la matrícula de las PAP en el portal de acceso a la universidad.

Los estudiantes de bachillerato de años anteriores, los de ciclo formativo de grado superior (CFGS), o quienes hayan superado o realicen la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 y/o 45 años, o accedan por la vía de admisión para mayores de 40 años y quieran cursar los grados en Educación, deben igualmente realizar la matrícula de las PAP, dentro del mismo plazo, en el portal de acceso a la universidad.

La PAP en convocatoria ordinaria tendrá lugar el 11 de abril.

