Educación superior
Abierta la preinscripción a la selectividad en Catalunya para el alumnado de segundo de bachillerato
El plazo para realizar la preinscripción finalizará el martes 17 de febrero
Abierta también la matrícula a la Prueba de Aptitud Personal (PAP) para cursar los estudios de grado en Educación Infantil y en Educación Primaria
¿De dónde vienen los estudiantes de Medicina de las universidades catalanas?
Médicos y universidades presionan para un acceso "más justo" a Medicina para los estudiantes catalanes: el 40% son de otras comunidades
Este martes, 10 de febrero, ha comenzado para el alumnado que está cursando segundo de bachillerato el período de preinscripción a la convocatoria ordinaria de la prueba de acceso a la universidad (PAU), que tendrá lugar los días 9, 10 y 11 de junio. Se trata de un trámite obligatorio para poder formalizar más adelante la matrícula definitiva, que se realizará en mayo. El plazo de la preinscripción finaliza el 17 de febrero y se realiza a través del portal de acceso a la universidad.
También se ha abierto este martes 10 de febrero la matrícula de la Prueba de Aptitud Personal (PAP) para la admisión a los grados en Educación Infantil y Educación Primaria. El plazo finaliza igualmente el 17 de febrero. El alumnado de bachillerato que quiera cursar estos estudios debe realizar conjuntamente la preinscripción de las PAU y la matrícula de las PAP en el portal de acceso a la universidad.
Los estudiantes de bachillerato de años anteriores, los de ciclo formativo de grado superior (CFGS), o quienes hayan superado o realicen la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 y/o 45 años, o accedan por la vía de admisión para mayores de 40 años y quieran cursar los grados en Educación, deben igualmente realizar la matrícula de las PAP, dentro del mismo plazo, en el portal de acceso a la universidad.
La PAP en convocatoria ordinaria tendrá lugar el 11 de abril.
- Catalunya suspende este jueves la actividad educativa, universitaria, deportiva y sanitaria no urgente por alerta máxima de viento
- Llega a España un nuevo fármaco para el tratamiento del TDAH en niños y adolescentes
- Activado un aviso de nivel rojo en una quincena de comarcas catalanas ante los fuertes vientos previstos para este jueves por la mañana
- Protecció Civil justifica la suspensión de clases porque el episodio de viento se prevé 'excepcional' y envía una alerta
- Huelga de profesores en Catalunya: Última hora en directo de las movilizaciones
- Última hora de la alerta roja por fuerte viento en Catalunya, hoy en directo | Protecció Civil envía un ES-Alert con medidas para este jueves
- Familias de niños ante la suspensión de las clases por fuerte viento en Catalunya: '¿Ellos no pueden ir al cole y nosotros sí a trabajar?
- Mientras Nils sigue encendiendo las alertas, la Aemet ya advierte de la llegada de la borrasca Oriana a partir del viernes