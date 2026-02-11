Viaje papal
El alcalde de Valladolid defiende ante el Papa la inclusión de su ciudad en la posible gira de León XIV por España
En medio de una creciente expectación por la posible visita de León XIV a España, el alcalde de Valladolid reivindica a la ciudad como destino, junto a Madrid, Barcelona y Canarias.
El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, se ha reunido este miércoles con el papa León XIV con un objetivo declarado y otro implícito. El primero, según ha explicado él mismo a los medios después del encuentro, era presentar la Semana Santa vallisoletana. El segundo, de mayor calado, ha consistido en defender que Valladolid sea incluida entre las ciudades que el pontífice estudia como posibles destinos en su probable viaje a España.
"Como todos ustedes saben, el viaje está encauzado […] y nunca vamos a perder la esperanza", ha señalado Carnero. "Desde luego, desde Valladolid, estaríamos encantados de que Su Santidad nos acompañara en algún momento en la próxima visita que le va a guiar a nuestro país, o en cualquier otro momento, y que, además, como él mismo siente, nos lleve también en su corazón", ha añadido.
Frenesí
La visita del alcalde al Vaticano se enmarca en el creciente frenesí que ha despertado en España la posibilidad de que León XIV viaje este año al país. Sin embargo, el pasado 9 de enero, el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José Cobo, explicó que las tres localidades que se están barajando como destinos serían Madrid, Barcelona y Canarias, lo que dejaría fuera a Valladolid.
Esta opción, no obstante, podría no estar completamente descartada. Un eventual desplazamiento a la capital castellana coincidiría con el 300 aniversario de la canonización de San Toribio de Mogrovejo, misionero del siglo XVI nacido en las inmediaciones de Valladolid, que llegó a ser arzobispo de Lima y murió en Chiclayo. Precisamente esta última ciudad pertenece a la diócesis peruana en la que León XIV desarrolló su labor pastoral entre 2014 y 2023, primero como administrador apostólico y posteriormente como obispo.
Durante su encuentro con León, Carnero le ha entregado al Papa una reproducción firmada del lienzo original de Augusto Ferrer-Dalmau, creado por el propio artista como imagen principal del cartel anunciador de la Semana Santa de Valladolid en el año 2026.
Suscríbete para seguir leyendo
- Llega a España un nuevo fármaco para el tratamiento del TDAH en niños y adolescentes
- Francesco Tonucci, pedagogo: 'La escuela está ocupando todo el tiempo de los niños, hay demasiadas horas de colegio
- Alerta del sector de la dependencia: 'El sistema no está preparado para el impacto demográfico que se avecina
- La Aemet advierte de la llegada de la borrasca Nils, que dejará lluvias, fuertes vientos y temporal marítimo
- Huelga de profesores en Catalunya: Última hora en directo de las movilizaciones
- Los Mossos investigan la muerte del dueño de Mango 'de forma encapsulada' para evitar filtraciones
- Salut apuesta por que los hospitales comarcales 'compartan' médicos para paliar la falta de personal
- La C-32 reactiva los peajes de pago esta medianoche tras la reapertura de la AP-7