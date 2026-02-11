Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Trànsit señala que es peligroso circular con motos y bicis e impide hacer adelantamientos a los camiones

Última hora de la alerta roja por fuerte viento en Catalunya, hoy en directo | Protecció Civil envía un ES-Alert con medidas para este jueves

Catalunya suspende este jueves la actividad educativa, universitaria, deportiva y sanitaria no urgente por alerta máxima de viento

Una carretera afectada por el viento

Una carretera afectada por el viento / Trànsit

Germán González

Germán González

Barcelona
Después de que Protecció Civil activase la alerta Ventcat por riesgo extremo viento fuerte en buena parte de Catalunya, el Servei Català de Trànsit ha instado a evitar los desplazamientos prescindibles para garantizar la seguridad de los conductores y del resto de usuarios de la vía.

Además, desde Trànsit señalan que es peligroso circular con vehículos de dos ruedas, como bicicletas o motos, ya que las rachas laterales del viento podría tirarlos al suelo. También se insta a que los vehículos con remolques circulen con mucha atención para evitar perder el control.

Respecto a los camioneros con vehículos pesados que circulen por las principales arterias catalanas, como la AP-7, la A-2 o la C-58 entre otras, se les instará a circular por la derecha y sin realizar adelantamientos.

La División de Tráfico de los Mossos d'Esquadra se desplegarán por estas vías para evitar cualquier incidente y que los vehículos cumplan estas medidas.

