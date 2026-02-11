Trànsit señala que es peligroso circular con motos y bicis e impide hacer adelantamientos a los camiones

Después de que Protecció Civil activase la alerta Ventcat por riesgo extremo viento fuerte en buena parte de Catalunya, el Servei Català de Trànsit ha instado a evitar los desplazamientos prescindibles para garantizar la seguridad de los conductores y del resto de usuarios de la vía.

Además, desde Trànsit señalan que es peligroso circular con vehículos de dos ruedas, como bicicletas o motos, ya que las rachas laterales del viento podría tirarlos al suelo. También se insta a que los vehículos con remolques circulen con mucha atención para evitar perder el control.

Respecto a los camioneros con vehículos pesados que circulen por las principales arterias catalanas, como la AP-7, la A-2 o la C-58 entre otras, se les instará a circular por la derecha y sin realizar adelantamientos.

La División de Tráfico de los Mossos d'Esquadra se desplegarán por estas vías para evitar cualquier incidente y que los vehículos cumplan estas medidas.