El talento femenino que transforma la ciencia y la tecnología desde el Bages

La ciencia, durante siglos, fue un relato escrito en masculino. Un mapa donde los nombres de mujer quedaban relegados a las notas al pie de página. Hoy, esa geografía está cambiando, pero el rastro de la desigualdad persiste. Según el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, aunque las aulas se llenan de talento femenino, la presencia de mujeres en las ingenierías y en la investigación del sector privado sigue siendo una asignatura pendiente. Este suplemento nace para poner rostro y alma a esas estadísticas. A través de cuatro trayectorias vinculadas al Bages, tejemos un perfil de ambición y rigor técnico. La historia de cuatro mujeres que no solo ocupan su lugar en el mundo STEM, un acrónimo en inglés para Ciencia (Science), Tecnología (Tecnology), Ingeniería (Engineering) y Matemáticas (Mathematics), sino que lo están rediseñando para las que vendrán detrás.

Gemma Fontané Pinyot, consultora SEO, Analítica Digital y Directora de Orvit Digital, Manresa

En Manresa, la intersección entre la comunicación y la tecnología tiene nombre propio: Gemma Fontané Pinyot. Con 32 años, esta consultora SEO y Analítica Digital es cofundadora de Orvit Digital. Nacida en la capital del Bages y formada en el Institut Lluís de Peguera, su trayectoria combina periodismo, datos y tecnología. Tras graduarse en la Universidad de Lleida y cursar un máster en Márquetin Digital, Fontané apostó por la autoformación en ámbitos como Python, la estadística y la programación web para ofrecer los mejores resultados en un sector en constante cambio.

Esta especialización le permitió pasar de hacer prácticas en medios a liderar proyectos internacionales y participar como ponente en Londres, París y Amsterdam. Una experiencia que le ha permitido consolidar su trayectoria y tejer vínculos internacionales. Ahora, como cofundadora y directora de Orvit Digital, con sede en Manresa, su responsabilidad principal es definir la estrategia de los proyectos para conseguir resultados, así como las acciones del quipo y las relaciones con los clientes.

“Lo que más me gusta de mi día a día es poder definir las estrategias basadas en datos y resultados”. Gemma Fontané Pinyot — consultora SEO, Analítica Digital y Directora de Orvit Digital

Fontané recuerda que hace siete años había pocos referentes femeninos en el SEO. Para ella, encontrar comunidades internacionales de mujeres y una mentora profesional fue clave para diseñar cómo quería que fuera su carrera profesional. De cara al futuro, cree que las posiciones directivas requieren un doble perfil en el que se combine un conocimiento técnico y capacidad de liderar personas con flexibilidad. Su mensaje para las mujeres jóvenes es buscar referentes, que no tengan miedo a equivocarse. “Al principio, conocer a otras mujeres que ya estén donde quieres llegar es clave para inspirarte y creer en ti misma. A partir de ahí, todo depende de la dedicación, el esfuerzo y las ganas de seguir aprendiendo cada día”.

Gemma Pascual Carrera, directora de R+D+i en Gases Research Innovation and Technology (GRIT), Avinyó

Gemma Pascual Carrear, de 31 años, encarna la fuerza de la ingeniería en un entorno marcadamente masculino. Nacida en Sant Fruitós de Bages, ocupa la dirección de R+D+i en Gases Research Innovation and Technology (GRIT), en Avinyó, donde se desarrolla tecnología para el tratamiento de gases industriales. Es doble graduada en Ingeniería Química y Diseño Textil por la UPC, con dos másteres del IQS en Ingeniería Química y Gestión de Empresa Industrial.

Su carrera en GRIT empezó en 2020 con su participación en proyectos desde el laboratorio hasta la construcción de plantas industriales. Tras liderar un proyecto pionero en Europa de regeneración de refrigerantes y montar una planta en Houston (Texas), en 2023 fue nominada a directora de I+D. Ahora lidera un equipo de ocho ingenieros y forma parte del comité de dirección de empresa. De hecho, cuando la promocionaron a directora fue escogida dentro de un departamento con una presencia femenina muy reducida y ahora dirige un equipo formado íntegramente por hombres, lo que demuestra que el talento y la capacidad no son solo masculinos.

"Entrar en STEM también significa poder poner límites, equivocarse y exigir condiciones dignas" Gemma Pascual Carrera — Directora de R+D+i en Gases Research Innovation and Technology (GRIT)

Gemma Pascual pone el foco en las micro barreras y los estereotipos arraigados y que todavía cuestionan el liderazgo femenino en la industria, ante los cuales propone una combinación de firmeza y normalización. La ingeniera señala que el verdadero reto del sector no es la falta de mujeres formadas, sino unas estructuras rígidas y una cultura productiva que dificultan la conciliación y la progresión real. Por todo ello, reivindica un espacio donde las mujeres no tengan que ser excepcionales para ser respetadas, sino alientarlas a tejer alianzas, a imponer sus propios límites y a usar el pensamiento crítico para transformar un sistema que aún no está diseñado para ellas.

Alexa Moseguí Saladié, directora de Software y Data en Near Space Labs, Barcelona

Alexa Moseguí Saladié (32 años) es la directora de Software y Data en Near Space Labs, una startup que capta imágenes aéreas en alta resolución desde la estratosfera. Nacida en Manresa y formada por el Institut Pius Font i Quer, inició su camino en la investigación en la UPF, donde se graduó en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales. Después, a través del programa Erasmus Mundus, estudió el último semestre del máster y su tesis en el Fraunhfer Institut de Alemania, donde se especializó en biometría e inteligencia artificial, descubriendo su pasión por crear soluciones tecnológicas inexistentes.

Tras trabajar en proyectos de carácter social, como el entrenador virtual EMPHATIC en la Universidad de Barcelona, dio el salto al sector privado y empezó a trabajar en Near Space Labs. Allí, tras cinco años, se ha convertido en la directora de Software y Data, liderando cuatro equipos técnicos y gestionando todo el procesamiento de imágenes captadas desde la estratosfera con una visión estratégica y global.

"Aún hay que trabajar en la visibilidad, la captación de talento femenino y la conciliación”. Alexa Moseguí Saladié — Directora de Software y Data en Near Space Labs

Moseguí valora positivamente trabajar con una mujer CEO, aunque percibe que, al ser mujer, a menudo hay que demostrar un poco más para ser tomada en serio. Cree que el futuro del sector pasa por modelos de trabajo más flexibles y por ampliar los estilos de liderazgo, animando a las nuevas generaciones a ver la tecnología como una disciplina creativa. “Todo se reduce a resolver problemas y a encontrar maneras nuevas de entender o construir cosas”.

Laura Ferrer Font, responsable de Relaciones Científicas en Beckton Dickinson Biosciences, Estados Unidos

La trayectoria de Laura Ferrer Font, de 37 años, doctora en Bioquímica, destaca por su gran experiencia internacional. Nacida en Navarcles y formada en el IES Lacetània, su carrera dio un salto cuando se fue a Nueva Zelanda para hacer un postdoctorado en el Malaghan Institute. Allí se convirtió en una referencia en citometría espectral, una tecnología puntera que le permitió liderar equipos en un entorno científico de alto nivel.

La maternidad fue el motivo de su retorno a Catalunya y, a pesar de la incertidumbre inicial, su perfil altamente especializado le permitió encontrar una oportunidad en Beckton Dickinson Biosciences (futura Waters) como responsable de Relaciones Científicas. Actualmente, trabaja en remoto en Catalunya para una sede en California, gestionando colaboraciones con investigadore de élite de todo el mundo. Un rol que la obliga a mantener una agenda internacional intensa y a viajar mensualmente a Estados Unidos, combinando la visión de negocio con le ejecución científica de gran impacto.

"Es difícil conciliar, tuve que reducir horas y trabajar de forma más estratégica para llegar a todo" Laura Ferrer Font — Responsable de Relaciones Científicas en Beckton Dickinson Biosciences

Ferrer es honesta sobre el reto de la conciliación: “Aquí es donde todo se descompensa, sobre todo por cuestiones biológicas”. En su caso, la flexibilidad ha sido vital para combinar una carrera directiva con una crianza presente. Para ella, el éxito actual no solo reside en el reconocimiento profesional, sino en la capacidad de gestionar el tiempo para disfrutar de su familia sin renunciar a la su pasión por la ciencia.