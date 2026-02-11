Rodalies operará este jueves con limitaciones de velocidad a causa de la alerta máxima por viento

Los vientos de más de 100 km/h que se prevén este jueves debido al episodio "más violento de viento de los últimos 15 años", en palabras de la directora del Servei Meteorològic de Catalunya Sarai Sarroca, no provocarán la enésima suspensión del servicio de Rodalies en el último mes. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha anunciado este miércoles que tanto Renfe –la operadora del servicio– como Adif y el departament de Territori han visto con buenos ojos que los trenes circulen por Catalunya aunque, eso sí, con limitaciones a la velocidad y solamente tras realizar marchas blancas –un viaje a velocidad reducida y sin pasaje– que acrediten la seguridad de las vías.

Tanto la ralentización de los trenes como la comprobación previa del estado de las vías son dos de las condiciones que los sindicatos CCOO y UGT incluyeron en una propuesta de protocolo de circulación ante climatología adversa el pasado mes de enero, tras el fatídico accidente ferroviario de Gelida. La tramitación de este protocolo –que ya existe en el caso de los Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya– fue, de hecho, lo que acabó levantando los parones y plantones de los maquinistas durante los primeros días de crisis ferroviaria.

