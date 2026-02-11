Última hora de la huelga de Renfe, hoy en directo: servicios mínimos en Rodalies, media y larga distancia, horarios e incidencias en las líneas de tren

Rodalies opera con afectaciones en todas las líneas tras la desconvocatoria de huelga

Rodalies opera este martes con afectaciones en todas las líneas al inicio del servicio tras la desconvocatoria de huelga en el sistema ferroviario por parte de los sindicatos mayoritarios, según informa Renfe.

Los sindicatos mayoritarios (CCOO, UGT y el de maquinistas Semaf) anunciaron ayer por la tarde la desconvocatoria de la huelga activa después de la cuarta reunión celebrada con el Ministerio de Transportes, que estaba pendiente de ratificar por los comités generales de empresa de Renfe y Adif.

El Govern celebró anoche la desconvocatoria de la huelga de tres días, aunque ya adelantó "dificultades" al inicio del servicio de este martes.

El pacto de los sindicatos mayoritarios con el Ministerio de Transporte incorpora más de 25 compromisos, entre los que destaca un aumento del 50 % en el mantenimiento de la infraestructura, además de incorporaciones de personal y otras medidas de seguridad.