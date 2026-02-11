En Directo
Servicio en precario
Última hora de la huelga de Renfe, hoy en directo: servicios mínimos en Rodalies, media y larga distancia, horarios e incidencias en las líneas de tren
Estos son los servicios mínimos de Rodalies por la huelga de maquinistas
Consulta los trenes cancelados por la huelga de Renfe: buscador
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de las incidencias en el servicio de trenes.
Pimec pide un Pacto Nacional Ferroviario que vaya "más allá de Rodalies"
Pimec ha reclamado al Govern el impulso de un Pacto Nacional Ferroviario que vaya "más allá de Rodalies". La patronal de las pequeñas y medianas empresas se reunió con la consellera de Territorio, Silvia Paneque, y le pidió una "visión más amplia y estructural" que incluya también regionales, mercancías y conexiones estratégicas. "Hay que pasar de las respuestas reactivas a un proyecto de país, con una planificación rigurosa y compartida que dé estabilidad al sistema ferroviario", ha defendido el presidente de Pimec Logística, Ignasi Sayol. En este sentido, Pimec considera imprescindible que este Pacto Nacional Ferroviario incorpore medidas a corto, medio y largo plazo, "con un calendario concreto y compromisos claros de ejecución".
Un 10% más de validaciones en metro por el caos ferroviario
El metro de Barcelona registró la pasada semana un 10% más de validaciones, en comparación con la semana del 12 enero, la anterior a la crisis ferroviaria. Según datos del Ayuntamiento de Barcelona, se ha producido un incremento diario de usuarios de entre un 4% y un 5% cada mañana en hora punta. Por otra parte, se ha observado un aumento del tráfico viario en los accesos a la ciudad, con aumentos en torno a un 4% a primera hora de la mañana, entre las seis y las ocho. El consistorio atribuye estos incrementos a un cambio de hábitos y adelanto de la hora punta.
Protesta en Sants de los sindicatos minoritarios ferroviarios
Los sindicatos ferroviarios minoritarios, CGT, Sindicat Ferroviari y Alternativa Ferroviària, han rechazado el acuerdo firmado entre el Ministerio de Transportes y las organizaciones mayoritarias Semaf, UGT y CCCO durante una protesta a las puertas de la estación de Sants este martes. Las asociaciones han mantenido la huelga porque consideran que el acuerdo "desgraciadamente, es papel mojado". Juan Rodríguez, portavoz del Sindicato Ferroviario, describe el entendimiento como un pacto "de buenas intenciones" y pide que se especifique qué medidas se tomarán efectivamente. CGT y SF han lamentado que el ministro Óscar Puente les haya "despreciado totalmente", negociando sin contar con ellos, aunque representan al 20% de los trabajadores de Adif y Renfe.
El Govern anuncia para finales de semana la apertura total de Rodalies
La consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha vuelto a poner una fecha en el horizonte para la recuperación completa del servicio de Rodalies en Catalunya. En rueda de prensa tras la reunión del Consell Executiu, la consellera ha asegurado que "entre finales de esta semana y principios de la próxima" se prevé "la apertura total del sistema". Sin embargo, ha avisado de que se mantendrán un total de 70 puntos con limitaciones de velocidad "vinculados a revisiones de la emergencia" que ve "compatibles con el servicio comercial". La mitad de estos setenta tramos "pueden ser revisados y eliminados en los próximos 15 días", y el resto se evaluarán "durante en el mes de marzo".
La RL4 podría estar operativa el fin de semana
El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, confía en que este fin de semana pueda reabrir el RL4 de Rodalies, que conecta Terrassa Estació del Nord con Lleida Pirineus, y dice que el R15 "aún tardará un poco más". En una entrevista en Catalunya Ràdio, Santano ha defendido que a finales de febrero quieren haber eliminado "al menos la mitad" de las limitaciones temporales de velocidad que hay en la red a raíz del temporal porque los trabajos que están haciendo avanzan "bien". El alto cargo del Ministerio de Transportes también ha atribuido los "problemas" de este martes por la mañana a Rodalies a la huelga que mantienen los sindicatos minoritarios, que en Catalunya tienen un impacto "algo mayor" que en el resto del Estado. Según Santano, este miércoles y "sobre todo" el jueves la situación debe poder "normalizarse y estabilizarse".
Rodalies opera con afectaciones en todas las líneas tras la desconvocatoria de huelga
Rodalies opera este martes con afectaciones en todas las líneas al inicio del servicio tras la desconvocatoria de huelga en el sistema ferroviario por parte de los sindicatos mayoritarios, según informa Renfe.
Los sindicatos mayoritarios (CCOO, UGT y el de maquinistas Semaf) anunciaron ayer por la tarde la desconvocatoria de la huelga activa después de la cuarta reunión celebrada con el Ministerio de Transportes, que estaba pendiente de ratificar por los comités generales de empresa de Renfe y Adif.
El Govern celebró anoche la desconvocatoria de la huelga de tres días, aunque ya adelantó "dificultades" al inicio del servicio de este martes.
El pacto de los sindicatos mayoritarios con el Ministerio de Transporte incorpora más de 25 compromisos, entre los que destaca un aumento del 50 % en el mantenimiento de la infraestructura, además de incorporaciones de personal y otras medidas de seguridad.
Puntualidad del servicio Avant y retrasos de los trenes AVE en la estación de Lleida al día siguiente de la huelga
La estación de Lleida-Pirineus recupera poco a poco la normalidad tras la huelga de este lunes, en la que se vivió una nueva jornada de incertidumbre y confusión por la cancelación de trenes y el incumplimiento de los servicios mínimos. Este martes los trenes Avant hacia Barcelona de las 7.05 y las 8.10 han salido puntuales y sin incidencias ante la satisfacción de los usuarios. "Ayer directamente ya no vine porque no quería jugármela y opté por el teletrabajo. Hoy el tren sale, pero venía a probar suerte y sin expectativa alguna", admitió a la ACN la viajera Núria Coma. Por el contrario, los trenes AVE de larga distancia circulan casi todos ellos con retraso. Las demoras también se extienden a la línea R13 de Regionales y al RL4 de Cercanías.
Los primeros trenes del R4 entre Manresa y Terrassa no pasan y los pasajeros se resignan a tomar el bus
Los primeros trenes de este martes de la línea R4 entre Manresa y Terrassa no han pasado y los pasajeros se han resignado a tomar el transporte alternativo por carretera. Pese a que las pantallas de la estación indicaban los horarios de salida de los trenes, la realidad es que no ha pasado ninguna. "Ya hemos ido directamente al bus porque ya nos olrábamos que el tren no funcionaría", explica Berta a la ACN, que va a Terrassa a la universidad. Esta usuaria asegura que se fía más del bus que del tren: "Al menos puedo confiar en los horarios". Por otra parte, Marcelino se mostraba resignado al llegar a la estación: "Si hay trenes, tomaremos el tren, y si no, el autobús". La situación es derivada de la "desconvocatoria de la huelga", según indicó Renfe.
Servicio al 80% y huelga de maquinistas
Durante este martes, el servicio de Cercanías se presta con el 80% de la oferta programada, que ya es más reducida de la que se ofrecía antes del accidente ferroviario mortal de Gelida del pasado 20 de enero . Por otra parte, Cercanías sigue funcionando con tramos cortados que se cubren en autobuses por carretera. Esto ocurre en el R15, el R4, el RL4, el R7, el R8 y el R3.
El día ha estado marcado por la desconvocatoria de huelga por parte de los sindicatos mayoritarios prevista para el martes y el miércoles, tras llegar a un acuerdo con el Ministerio de Transportes. Sindicatos como CGT y SF han mantenido la jornada de movilizaciones. Fuentes de Renfe confirmaron que algunos de los maquinistas no acudieron a su puesto de trabajo a primera hora de este martes.
Pocos viajeros en Sants
La estación de Sants ha notado una caída de afluencia por la desconfianza de los usuarios o por el desconocimiento de la desconvocatoria de huelga. Los pasajeros detallaron que los trenes estaban más vacíos de lo habitual en hora punta y lamentaron las afectaciones que provocó la resaca del paro. "Hemos llegado con media hora de retraso. Y así es cada día, estamos acostumbrados y esperando una solución que nunca llega y que parece ser que no llegará", ha dicho Anna a la ACN, que viene desde Cunit. Durante este martes por la mañana, ha habido cambios en la programación y cancelaciones que han provocado retrasos en varias líneas como el R2 sur. Sin embargo, otros usuarios celebraban que el tren había llegado puntual por primera vez en varios días.
