Retrasos e incidencias en varias líneas de Rodalies en el tercer día de huelga de los sindicatos minoritarios

La red de Rodalies registra diversos retrasos generalizados e incidencias este miércoles por la mañana coincidiendo con el tercer día de huelga de los sindicatos minoritarios. Una de las líneas más afectadas es la R2, que registra demoras de más de 30 minutos. También la R1 circula con limitaciones de velocidad que provocan retrasos superiores a los 20 minutos, tal como ha informado Renfe. Por otro lado, algunos usuarios han asegurado que los trenes que estaban programados no han circulado, y otros que se han detenido a mitad del trayecto. Aunque el seguimiento de la huelga es bajo, fuentes de la operadora pública han confirmado que, por causas operativas derivadas de la parada, se están produciendo cancelaciones en el corredor de alta velocidad entre Barcelona y Madrid.

Mientras que el lunes los sindicatos Semaf, UGT y CCOO firmaron un acuerdo con el Ministerio de Transportes el pasado lunes para poner fin a una huelga que preveía un seguimiento generalizado entre los maquinistas , los afiliados a la CGT, el Sindicato Ferroviario y Alternativa Ferroviaria siguen sin presentarse a trabajar.

Este miércoles, la red de Rodalies continúa ofreciendo el 80% de la oferta habitual y uniendo por carretera los mismos tramos que e este lunes. De cara a este fin de semana, se prevé que vuelva a funcionar la RL4 que une Lleida con Terrassa.

Por otro lado, los responsables de la red de tren están pendientes de cómo evoluciona la previsión de viento, que puede obligar a suspender circulaciones, tal como ha dicho la consejera de Territorio, Sílvia Paneque, este miércoles. De hecho, el Servicio Meteorológico de Cataluña sitúa gran parte de Cataluña en alerta máxima por viento este jueves. Por el momento, fuentes de Renfe han confirmado que no hay afectaciones por el fuerte viento.