Más que un refresco: la huella de Coca-Cola en Catalunya

Un vaso de vidrio, hielo y una rodaja de limón. Una imagen icónica que recuerda, inconfundiblemente, una bebida: Coca-Cola. A lo largo de los años, la marca ha trascendido su función como producto para convertirse en un símbolo cultural, profundamente arraigado en nuestro territorio. Fue en Barcelona, en la calle Guipúzcoa, donde en 1953 se embotelló la primera Coca-Cola fabricada en España.

Desde entonces, ha tenido un impacto directo en la economía, el empleo y la actividad industrial catalana. Según el Estudio de Impacto Socioeconómico de Coca-Cola en España 2024, elaborado por la consultora Steward Redqueen, la empresa genera 1.003 millones de euros de valor añadido a la economía, lo que supone un 0,33% del PIB de Catalunya. Concretamente, su actividad genera 104 millones de euros de forma directa, mientras que 899 millones de euros surgen a través de su extensa cadena de valor.

En términos económicos, por cada euro gastado en refrescos de Coca-Cola, se devuelven 76 céntimos a la economía local, demostrando su capacidad para dinamizar la actividad económica del territorio. "Como compañía global, trabajamos para que nuestra actividad genere un impacto positivo en la comunidad de la que formamos parte. Queremos sumar a la región para impulsar su crecimiento económico y social. Está en nuestro ADN", asegura José Antonio Gómez, director comercial del Área Este de Coca-Cola Europacific Partners.

Motor de empleo

La dimensión local de Coca-Cola se manifiesta también en la forma de relacionarse con instituciones y entidades del territorio, así como empresas con las que colabora desde hace décadas. En toda Catalunya, la compañía trabaja con más de 45.000 puntos de venta, una red que incluye bares, restaurantes, tiendas de alimentación, ocio nocturno, supermercados, gasolineras, parques temáticos y pequeños comercios de pueblo.

Asimismo, su impacto se refleja en la creación de empleo, con un total de 15.660 puestos de trabajo en la zona. Según el estudio de Steward Redqueen, 780 son directos y están vinculados a la planta de producción propia, ubicada entre Martorelles y Montornès del Vallès, el centro logístico y las oficinas comerciales. Por otro lado, los 14.880 puestos de trabajo restantes son indirectos y se reparten en proveedores, distribuidores, transporte, hostelería y comercio. Por cada empleo directo, se generan 19 indirectos, un indicador del peso de la compañía en el mercado laboral catalán.

Compromiso social y ambiental

Además de su aportación económica, la empresa mantiene un importante arraigo local con el tejido social catalán, impulsando y colaborando, desde hace más de 70 años, con varias iniciativas, grandes citas y multitud de eventos y fiestas populares del territorio. Todas ellas están orientadas a reforzar el vínculo con la zona y a promover prácticas sostenibles, ya sea con instituciones o con entidades de la región.

Entre ellas destacan Hostelería #PorElClima, con más de 4.300 establecimientos adheridos; el programa GIRA, que ha fomentado la empleabilidad de 1.600 mujeres y 500 jóvenes; o Mares Circulares, una iniciativa que ha permitido recoger más de cuatro toneladas de residuos en playas catalanas con la participación de más de 3.000 voluntarios de Catalunya para proteger el entorno marino de la comunidad.

20 años en el Vallès

La presencia industrial de Coca-Cola en Catalunya tiene un referente destacado por la ubicación de su planta situada entre Martorelles y Montornès del Vallès, que en 2026 celebrará el 20º aniversario de su puesta en marcha. Se trata de una de las instalaciones más relevantes de la compañía en Europa, con 11 líneas de producción, 500.000 metros cuadrados de superficie y una capacidad de almacenamiento de 76.300 palés, una combinación de volumen, tecnología y eficiencia.

Cada día, la planta produce el equivalente a siete millones de botellas de las principales marcas de Coca-Cola y gestiona hasta 285 camiones. Desde 2019, la empresa ha invertido más de 59 millones de euros en la modernización de los procesos, reforzando su eficiencia, su sostenibilidad y su consolidación como centro productivo clave para el conjunto del territorio y de la red industrial catalana. El director comercial del Área Este afirma que la prioridad de la compañía es "contribuir al desarrollo socioeconómico de Catalunya de la mano de su gente, llegando a todos los rincones y trabajando cada día para construir un futuro próspero para el territorio, porque más que estar aquí, somos muy de aquí".