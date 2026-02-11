Catalunya suspende este jueves la actividad educativa, universitaria, deportiva y sanitaria no urgente por la alerta máxima de viento

Gran parte de Catalunya estará este jueves en aviso rojo ante los vientos huracanados de la borrasca Nils y el impacto de rachas que, según apuntan los pronósticos, podrían superar los 90 km/h en al menos una quincena de comarcas. Hace más de una década que el territorio no registra una situación similar relacionada con el viento. La gravedad de los pronósticos ha obligado a activar todos los mecanismos de prevención frente a este tipo de extremos climáticos. La consellera de Interior, Núria Parlon, ha anunciado la suspensión de la actividad educativa, universitaria y deportiva este jueves, así como la actividad sanitaria que no sea urgente debido a la alerta máxima por fuertes vientos. Protección Civil afirma que enviará un ES-Alert esta tarde para informar de las medidas que se aplicarán desde la medianoche del jueves hasta las ocho de la tarde del mismo día.

El Govern también ha pedido evitar desplazamientos durante la jornada y ha recomendado el teletrabajo. Esta tarde está prevista la celebración de una nueva reunión para valorar si se adoptan medidas adicionales. La portavoz del Executiu, Sílvia Paneque, ya había apuntado esta mañana que no se descartaba suspender la actividad ferroviaria. Los modelos apuntan a que la intensidad de este episodio podría ser similar a la ventaad registrada en 2014, cuando se llegaron a registrar rachas de hasta 150 km/h en el Vallès y, a causa de los fuertes vientos, dos personas murieron en Terrassa por la caída de un muro derribado por el temporal.

El teléfono 112 ha recibido 651 llamadas que han generado 504 expedientes relacionados con el fuerte viento. La mayoría de las llamadas han llegado desde el Barcelonès (34%), el Vallès Occidental (19%) y el Tarragonès (10%). La consejera de Territorio, Sílvia Paneque, no ha descartado suspender la circulación ferroviaria.