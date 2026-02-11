Protecció Civil justifica la suspensión de clases porque el episodio de viento se prevé "excepcional" y enviará una alerta

La Generalitat ha decidido suspender las clases y aplicar medidas restrictivas de movilidad ante la previsión de un episodio de viento que el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) califica de "excepcional" por su intensidad y extensión territorial. La decisión, aseguran desde Protecció Civil, responde a los criterios establecidos en los planes de emergencia vigentes y a la previsión de rachas que podrían superar los 100 kilómetros por hora en Barcelona y otras zonas densamente pobladas.

"La ley deja muy claro que, cuando se dan las circunstancias previstas en los planes de viento, conviene aplicar medidas restrictivas como la reducción de la movilidad", afirma Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil, en conversación con EL PERIÓDICO. Delgado subraya que se recomienda tomar esta decisión cuando la predicción indica que los niveles de riesgo son "compatibles con la posibilidad de daños importantes".

"Lo que tenemos para este jueves no es una previsión meteorológica ordinaria, sino que estamos ante un episodio que puede ser muy importante", sostiene Delgado. El temporal de viento será comparable, según el Meteocat, a los de 2014 y 2009, que dejaron incidencias graves y víctimas mortales. La intención del Ejecutivo catalán es minimizar los daños con las medidas de prevención anunciadas. De momento, se espera que el fenómeno esté muy concentrado en un solo día, aunque no se descarta que el sábado el viento vuelva a soplar con intensidad. Las autoridades catalanas prevén incidencias en infraestructuras, arbolado, mobiliario urbano y transporte.

De hecho, el mapa de avisos deja a buena parte de Catalunya pintada de naranja y rojo. El rojo marca el máximo nivel de alerta, el de seis sobre seis. Es en este contexto que el Govern, con la consellera Núria Parlon como máxima responsable de Interior i Seguretat, ha optado por seguir la propuesta del consejo asesor de Protección Civil y suspender la actividad lectiva y recomendar teletrabajo para evitar desplazamientos.

Aviso móvil

Para comunicar la decisión, que ya ha sido publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), Protección Civil envía esta tarde una alerta a los móviles. "Se trata de un aviso primerizo, como los que hacen los americanos, que alertan de un tifón o un temporal 24 o 48 horas antes", precisa Delgado. En un principio, se había planteado recurrir al sistema ES-Alert tan solo cuando existiera peligro inminente, pero la Generalitat ha ido modulando la estrategia y ajustando los usos de esta herramienta: "La voluntad es avanzar hacia un modelo que nos permita activar recomendaciones e instrucciones con claridad y anticipación y hemos visto que los avisos a los móviles funcionan".

Para evitar daños personales, es clave anticiparse. Por esta razón se ha decidido advertir de que el episodio de viento de este jueves tiene potencial para causar daños considerables. "Son escenarios que se producen cada cinco o 10 años", resume Delgado.