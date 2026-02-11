Protecció Civil detecta incidencias en la recepción de los mensajes ES-Alert y lo reporta al Ministerio

Protecció Civil ha detectado incidencias en el recibimiento de los mensajes ES-Alert por la alerta del plan Ventcat que se ha enviado a todos los teléfonos móviles presentes en Catalunya este miércoles por la tarde. El mensaje no se ha recibido en algunas zonas del país.

A través de la red social X, el organismo de emergencias ha indicado, en concreto, que "ha habido incidencias en alguna compañía". Protección Civil ha informado de la situación al Ministerio de Interior, responsable del servicio, y ha recomendado a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales del organismo.

Noticias relacionadas

Sobre las 18 horas se ha enviado una alerta de Protección Civil a todos los móviles de Catalunya por el fuerte episodio de viento. Es el primer ES-Alert por viento que se envía en territorio catalán y en él se recordaba que las restricciones estarán vigentes de 00 a 20 h del jueves 12 de febrero.