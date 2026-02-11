Protecció Civil detecta incidencias en la recepción de los mensajes ES-Alert y lo reporta al Ministerio
El texto no se ha recibido en algunas zonas del país
Última hora de la alerta roja por fuerte viento en Catalunya, hoy en directo | Protecció Civil envía un ES-Alert con medidas para este jueves
Protecció Civil ha detectado incidencias en el recibimiento de los mensajes ES-Alert por la alerta del plan Ventcat que se ha enviado a todos los teléfonos móviles presentes en Catalunya este miércoles por la tarde. El mensaje no se ha recibido en algunas zonas del país.
A través de la red social X, el organismo de emergencias ha indicado, en concreto, que "ha habido incidencias en alguna compañía". Protección Civil ha informado de la situación al Ministerio de Interior, responsable del servicio, y ha recomendado a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales del organismo.
Sobre las 18 horas se ha enviado una alerta de Protección Civil a todos los móviles de Catalunya por el fuerte episodio de viento. Es el primer ES-Alert por viento que se envía en territorio catalán y en él se recordaba que las restricciones estarán vigentes de 00 a 20 h del jueves 12 de febrero.
Suscríbete para seguir leyendo
- Llega a España un nuevo fármaco para el tratamiento del TDAH en niños y adolescentes
- Protección Civil enviará un ES-Alert esta tarde para informar de las medidas activadas por el episodio de viento
- Francesco Tonucci, pedagogo: 'La escuela está ocupando todo el tiempo de los niños, hay demasiadas horas de colegio
- Huelga de profesores en Catalunya: Última hora en directo de las movilizaciones
- Alerta del sector de la dependencia: 'El sistema no está preparado para el impacto demográfico que se avecina
- La Aemet advierte de la llegada de la borrasca Nils, que dejará lluvias, fuertes vientos y temporal marítimo
- Toda Catalunya activa avisos por fuertes rachas de viento y temporal marítimo tras la llegada de la borrasca Nils
- Los Mossos investigan la muerte del dueño de Mango 'de forma encapsulada' para evitar filtraciones