La preinscripción escolar en Catalunya para el curso 26-27 se avanza una semana

El Departament d'Educació i FP ha publicado ya las fechas de la preinscripción escolar en Catalunya para el curso 2026-2027. El proceso se adelanta una semana respecto al año pasado en educación infantil de segundo grado, educación primaria y secundaria. Si para el curso 25-26, la preinscripción para estas etapas educativas fue del 12 al 26 de marzo, este año, las fechas para el curso 26-27 serán del 4 al 18 de marzo. Este año, como el pasado, la preinscripción de la ESO es dos días más tarde que la de infantil y primaria.

Este es el calendario previsto, detallado por etapas:

Educación infantil de primer ciclo (0-3 años)

del 8 al 22 de mayo de 2026 (o las fechas que establezca el municipio)

Educación infantil de segundo ciclo y educación primaria (3-12 años)

del 4 al 18 de marzo de 2026

Educación secundaria obligatoria (12-16 años)

del 6 al 18 de marzo de 2026

Bachillerato (16 a 18 años)

del 9 al 16 de abril de 2026

Enseñanzas profesionales de música o danza

del 18 al 27 de marzo de 2026

Enseñanzas artísticas superiores

Las fechas que establezca cada centro y que se publicarán antes del 13 de marzo de 2026.