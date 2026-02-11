Nuevas fechas
La preinscripción escolar en Catalunya para el curso 26-27 se avanza una semana
Última hora de la huelga de profesores en Catalunya, hoy en directo
Francesco Tonucci, pedagogo: "La escuela está ocupando todo el tiempo de los niños, hay demasiadas horas de colegio"
El Departament d'Educació i FP ha publicado ya las fechas de la preinscripción escolar en Catalunya para el curso 2026-2027. El proceso se adelanta una semana respecto al año pasado en educación infantil de segundo grado, educación primaria y secundaria. Si para el curso 25-26, la preinscripción para estas etapas educativas fue del 12 al 26 de marzo, este año, las fechas para el curso 26-27 serán del 4 al 18 de marzo. Este año, como el pasado, la preinscripción de la ESO es dos días más tarde que la de infantil y primaria.
Este es el calendario previsto, detallado por etapas:
Educación infantil de primer ciclo (0-3 años)
del 8 al 22 de mayo de 2026 (o las fechas que establezca el municipio)
Educación infantil de segundo ciclo y educación primaria (3-12 años)
del 4 al 18 de marzo de 2026
Educación secundaria obligatoria (12-16 años)
del 6 al 18 de marzo de 2026
Bachillerato (16 a 18 años)
del 9 al 16 de abril de 2026
Enseñanzas profesionales de música o danza
del 18 al 27 de marzo de 2026
Enseñanzas artísticas superiores
Las fechas que establezca cada centro y que se publicarán antes del 13 de marzo de 2026.
- Llega a España un nuevo fármaco para el tratamiento del TDAH en niños y adolescentes
- Francesco Tonucci, pedagogo: 'La escuela está ocupando todo el tiempo de los niños, hay demasiadas horas de colegio
- Alerta del sector de la dependencia: 'El sistema no está preparado para el impacto demográfico que se avecina
- La Aemet advierte de la llegada de la borrasca Nils, que dejará lluvias, fuertes vientos y temporal marítimo
- Huelga de profesores en Catalunya: Última hora en directo de las movilizaciones
- Los Mossos investigan la muerte del dueño de Mango 'de forma encapsulada' para evitar filtraciones
- Salut apuesta por que los hospitales comarcales 'compartan' médicos para paliar la falta de personal
- La C-32 reactiva los peajes de pago esta medianoche tras la reapertura de la AP-7