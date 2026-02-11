La preinscripción escolar en Catalunya para el curso 26-27 se avanza una semana

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alumnos del instituto Ernest Lluch de Barcelona en la vuelta al cole del pasado 2015.

Alumnos del instituto Ernest Lluch de Barcelona en la vuelta al cole del pasado 2015. / ALBERT BERTRAN

El Departament d'Educació i FP ha publicado ya las fechas de la preinscripción escolar en Catalunya para el curso 2026-2027. El proceso se adelanta una semana respecto al año pasado en educación infantil de segundo grado, educación primaria y secundaria. Si para el curso 25-26, la preinscripción para estas etapas educativas fue del 12 al 26 de marzo, este año, las fechas para el curso 26-27 serán del 4 al 18 de marzo. Este año, como el pasado, la preinscripción de la ESO es dos días más tarde que la de infantil y primaria.

Este es el calendario previsto, detallado por etapas:

Educación infantil de primer ciclo (0-3 años)

del 8 al 22 de mayo de 2026 (o las fechas que establezca el municipio)

Educación infantil de segundo ciclo y educación primaria (3-12 años)

del 4 al 18 de marzo de 2026

Educación secundaria obligatoria (12-16 años)

del 6 al 18 de marzo de 2026

Bachillerato (16 a 18 años)

del 9 al 16 de abril de 2026

Enseñanzas profesionales de música o danza

del 18 al 27 de marzo de 2026

Enseñanzas artísticas superiores

Las fechas que establezca cada centro y que se publicarán antes del 13 de marzo de 2026.

