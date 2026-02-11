Primera plana de la edición impresa
La portada de EL PERIÓDICO del 12 de febrero de 2026
Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 12 de febrero de 2026.
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
- Llega a España un nuevo fármaco para el tratamiento del TDAH en niños y adolescentes
- Protección Civil enviará un ES-Alert esta tarde para informar de las medidas activadas por el episodio de viento
- Francesco Tonucci, pedagogo: 'La escuela está ocupando todo el tiempo de los niños, hay demasiadas horas de colegio
- Huelga de profesores en Catalunya: Última hora en directo de las movilizaciones
- Alerta del sector de la dependencia: 'El sistema no está preparado para el impacto demográfico que se avecina
- La Aemet advierte de la llegada de la borrasca Nils, que dejará lluvias, fuertes vientos y temporal marítimo
- Toda Catalunya activa avisos por fuertes rachas de viento y temporal marítimo tras la llegada de la borrasca Nils
- Los Mossos investigan la muerte del dueño de Mango 'de forma encapsulada' para evitar filtraciones