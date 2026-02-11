La portada de EL PERIÓDICO del 12 de febrero de 2026

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Primera plana de la edición impresa

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 12 de febrero de 2026.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

  1. Llega a España un nuevo fármaco para el tratamiento del TDAH en niños y adolescentes
  2. Protección Civil enviará un ES-Alert esta tarde para informar de las medidas activadas por el episodio de viento
  3. Francesco Tonucci, pedagogo: 'La escuela está ocupando todo el tiempo de los niños, hay demasiadas horas de colegio
  4. Huelga de profesores en Catalunya: Última hora en directo de las movilizaciones
  5. Alerta del sector de la dependencia: 'El sistema no está preparado para el impacto demográfico que se avecina
  6. La Aemet advierte de la llegada de la borrasca Nils, que dejará lluvias, fuertes vientos y temporal marítimo
  7. Toda Catalunya activa avisos por fuertes rachas de viento y temporal marítimo tras la llegada de la borrasca Nils
  8. Los Mossos investigan la muerte del dueño de Mango 'de forma encapsulada' para evitar filtraciones

La Guardia Civil pide colaboración ciudadana para identificar a una mujer cuyos restos fueron hallados en una maleta en Málaga

Sorteo Bonoloto del miércoles 11 de febrero de 2026

Los gases volcánicos 'inflan' y hacen vibrar las entrañas del Teide

Los gases volcánicos 'inflan' y hacen vibrar las entrañas del Teide

La Bonoloto deja más de dos millones y medio de euros en Canarias

La Bonoloto deja más de dos millones y medio de euros en Canarias

La Fiscalía pidió que fuera secreta la investigación judicial por la muerte de cinco mineros en Cerredo para evitar que los responsables escondiesen fondos

La Fiscalía pidió que fuera secreta la investigación judicial por la muerte de cinco mineros en Cerredo para evitar que los responsables escondiesen fondos

Conmoción entre los vecinos tras la reyerta mortal en Asturias: "No sé si era un hacha o una navaja, pero había mucha sangre"

Conmoción entre los vecinos tras la reyerta mortal en Asturias: "No sé si era un hacha o una navaja, pero había mucha sangre"

Catalunya se adentra en el peor vendaval de las últimas décadas con vientos huracanados y rachas de 100 km/h

Catalunya se adentra en el peor vendaval de las últimas décadas con vientos huracanados y rachas de 100 km/h

