Patricia Levy: "Impulsamos la formación en liderazgo femenino y programas de ‘mentoring’"

Patricia Levy, directora de I+D de Danone Iberia, encarna el compromiso de la compañía con la ciencia, la innovación y el talento femenino en áreas STEM. Con más de un siglo de historia basada en la investigación científica y el desarrollo de alimentos saludables, Danone sigue evolucionando para responder a las nuevas necesidades de consumo. Desde Danone natural y los probióticos, hasta el kéfir, Patricia Levy nos habla del papel clave de los propósitos y objetivos de la compañía que apuestan por la innovación constante.

—¿Cómo ha impactado el plan de igualdad de la compañía en el desarrollo y crecimiento del talento femenino en áreas tradicionalmente masculinizadas como la ciencia y la innovación?

Es una apuesta pionera, fruto de la convicción que siempre ha tenido Danone de que debe ser un reflejo de una sociedad diversa y plural. Ha favorecido de forma natural una mayor presencia de mujeres en ámbitos donde históricamente hemos estado infrarrepresentadas, como I+D, comercial, IT y operaciones, consolidando una cultura basada en la igualdad de oportunidades y sin brecha salarial.

—¿Qué acciones se llevan a cabo para sostener esta paridad en el tiempo?

Por un lado, ayuda a las mujeres a identificar y superar sesgos internos que pueden influir en nuestras decisiones profesionales a través de herramientas y mecanismos que favorecen nuestro crecimiento. Por otro lado, forma a líderes y a las personas implicadas en la atracción, selección y gestión del talento, con el objetivo de garantizar que los procesos de talento estén libres de sesgos.

—¿Qué supone para ti, a nivel personal y profesional, liderar la innovación desde una posición STEM como directora de I+D?

Después de más de 20 años en Danone, encabezar la innovación desde un rol STEM implica contribuir de manera directa a la misión de la compañía para el beneficio de la sociedad española: aportar salud a través de la alimentación, generando un impacto positivo real en las personas.

—¿Cuál es el compromiso de la compañía con las nuevas generaciones para fomentar vocaciones STEM y reducir la brecha de género?

Mantenemos un firme compromiso impulsando formación en liderazgo femenino, programas de mentoring, participamos en eventos como el Women STEM Congress… Contamos con un programa específico que valora carreras con sólida formación técnica en ciencia y/o tecnología, para impulsar que estas personas se conviertan en referentes en sus áreas y contribuyan al beneficio de la sociedad a través de nuestras marcas.

—Tras más de 100 años de historia, ¿cuál es la clave del éxito de Danone y de mantener el sabor auténtico de su yogur?

Mantener nuestra esencia, a la vez que nos retamos a mejorar cada día. Elaboramos nuestro yogur con leche fresca de proximidad y fermentos naturales, cuidando cada etapa del proceso para ofrecer un producto delicioso y nutritivo, fuente de calcio y proteínas, que contribuya a la salud y sea respetuoso con el planeta. Hoy podemos decir con orgullo que el yogur Danone es el más sostenible del mercado, con un 30% menos de emisiones de CO que la media del sector.

—¿Cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo la investigación de Danone en fermentos y probióticos?

Hemos sido pioneros en el estudio y conocimiento de la microbiota. Entenderla y cuidarla a través de la nutrición. El interés en los probióticos ha crecido con fuerza (más de 70.000 estudios en la última década) entre la ciencia y los consumidores. Con más de 100 años desarrollando leches fermentadas, contamos con una colección de más de 4.000 fermentos (1.800 propios y exclusivos de Danone), respaldada por evidencia científica y apoyada en IA, lo que nos consolida como líderes en probióticos en España.

—¿Qué distingue a Danone de otras compañías en investigación científica aplicada a la alimentación?

Contamos con más de 1.500 científicos y una red de investigación global con dos centros y seis HUBs especializados, que trasladan la ciencia al consumidor a través de nuestros productos. Este liderazgo se refleja en iniciativas como OneBiome, laboratorio de vanguardia en París-Saclay centrado en microbioma, nutrición y salud digestiva, que desarrolla soluciones innovadoras mediante microbiología avanzada, IA y ciencia de datos. Recientemente, la adquisición de The Akkermansia Company asegura el acceso a la cepa Akkermansia muciniphila MucT, reforzando nuestro compromiso con la salud.

—¿Qué tendencias en ciencia y nutrición marcarán la innovación de Danone en los próximos años?

Creemos que el futuro de la alimentación pasa por desarrollar productos que no solo nutran, sino que contribuyan a mejorar la salud de las personas. Nuestra innovación se centra en la mejora nutricional, incorporando probióticos con evidencia científica en inmunidad y salud digestiva, formulaciones que favorecen la recuperación muscular y soluciones que contribuyen a la reducción del colesterol.

—El consumo de kéfir ha crecido notablemente. ¿A qué factores atribuyes este auge?

El auge responde a un cambio en la percepción de la salud, que hoy se entiende de manera más holística, proactiva y diaria. Cada vez más personas son conscientes de la importancia de cuidar la microbiota y el kéfir ha demostrado tener un impacto positivo en ella. Para que un kéfir sea auténtico debe contener probióticos y levaduras propias; sin embargo, cerca del 80% de las referencias del lineal podrían no serlo al no indicar la presencia de estas levaduras.

—Desde un punto de vista científico, ¿qué diferencia a Activia Kéfir como un kéfir auténtico?

Activia Kéfir es un kéfir auténtico porque está elaborado con la combinación específica de probióticos y levaduras propias del kéfir. Contiene una mezcla única de 16 cultivos vivos y su proceso de doble fermentación, junto con su origen 100% natural, aporta una mayor diversidad de fermentos.