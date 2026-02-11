Este es el nuevo tren nocturno que recorrerá 100 ciudades de Europa por menos de lo que cuesta un vuelo

Viajar en tren siempre ha sido más que un simple trayecto. Es la magia de admirar el paisaje a través de los grandes ventanales, disfrutar de un buen libro con la puesta de sol de fondo o simplemente dormir hasta llegar al destino sin preocupaciones. Todo aquel que haya visto o leído 'Asesinato en el Orient Express' siente el gusanillo de una larga travesía en la que poder disfrutar de la comodidad y los servicios del tren, convirtiéndolo en una parte más del viaje.

Una empresa emergente con sede en Berlín se ha propuesto recuperar el encanto de los viajes nocturnos. Para ello, está trabajando en un proyecto que muestre lo cómodo y fascinante que es dormir sobre los raíles (así ahorras tiempo del día en el trayecto). El planteamiento de Nox trata de cambiar de manera radical la forma de recorrer Europa cuando cae el sol.

¿Qué tiene de especial esta idea?

Actualmente, en la mayoría de los ferrocarriles, los pasajeros tienen que compartir una cabina con gente desconocida: las cabinas privadas son escasas, tienen precios elevados y suelen agotarse rápidamente. El concepto que propone Nox es justamente el contrario: busca la intimidad del viajero. Todos los compartimentos de sus trenes serán privados, atrayendo así a viajeros que evitan esta opción debido a la falta de privacidad.

Dividirán las estancias en tres categorías para adaptarse a las diferentes necesidades. Para empezar, habrá opciones de cabina individual, para un solo viajero; después encontramos la opción doble, con cama para dos personas; y, por último, la doble con vistas, con grandes ventanales para disfrutar de las mejores panorámicas. En todos los casos, las habitaciones tendrán dos metros de longitud, con espacio de sobra para una noche cómoda.

Precios

El precio de las habitaciones individuales partirá de 79 euros, mientras que las habitaciones dobles se podrán reservar a partir de 149 euros. Aspiran a combinar privacidad con accesibilidad y tratan de competir con los vuelos de las aerolíneas low cost.

Servicios

Además de las atractivas cabinas de descanso, estos trenes contarán con un abanico completo de servicios adicionales: servicio de comida y bebida, vagones adaptados para personas con movilidad reducida e incluso un espacio donde dejar tu bicicleta

Nox tiene previsto poner en marcha este plan en el año 2027. La intención de la compañía es, en una década, llegar a más de 35 rutas. Para 2035 el objetivo es conectar 100 ciudades del continente, entre ellas Barcelona, París, Roma, Ámsterdam o Varsovia. Las primeras previsiones estiman trayectos como Múnich-Ámsterdam en 11 horas o Barcelona-Zúrich en 12 horas, todos en horario nocturno.

Esta idea no busca solo atraer a viajeros de ocio, sino plantearse como una alternativa para profesionales o pasajeros que viajan por trabajo y ofrecerles una noche de descanso que sustituya el gasto del hotel.