Las niñas suelen ser buenas en matemáticas

La consejera de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya, Alícia Romero Llano (Caldes d'Estrac, 1976), ha demostrado su interés en la investigación, la innovación y la revolución digital siempre que ha tenido ocasión. No en vano, en un contexto tan tecnológico y tecnificado como el actual, ha sido seleccionada por la revista Forbes como una de las cien mujeres más influyentes del país. La dimensión económica de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia es evidente, y Romero habla de ello abiertamente.

¿Qué está haciendo el Gobierno para despertar y alimentar las vocaciones, y para combatir y extinguir los prejuicios sobre las mujeres, las niñas y la ciencia?

Es vital que hagamos visibles a las mujeres científicas, a las mujeres economistas... en general, a las mujeres que han alcanzado responsabilidades. Las niñas necesitan referentes femeninos. Necesitan un espejo en el que mirarse que las empuje a estudiar lo que quieran y que las guíe para desarrollar ese trabajo.

La mayoría de referentes todavía son masculinos...

Por esta razón, muchas chicas no se sienten interpeladas. Solo de esta manera pensarán que ellas pueden hacer aquello que han hecho otras mujeres antes. Precisamente la semana pasada murió la oceanógrafa Josefina Castellví i Piulachs (Barcelona, 1935-2026), una de las primeras científicas que fueron a la Antártida. Si en lugar de hablar de ella solo se difunde el caso de hombres que han logrado lo mismo, nuestras hijas no conectarán tanto.

¿De qué acciones concretas estamos hablando?

Catalunya dispone de un plan estratégico para la igualdad de género en la ciencia. Y, este año, unas 600 investigadoras entrarán en las aulas para hablar con 40.000 alumnos, de sexto de primaria a primero de ESO, para activar esa inquietud científica o tecnológica. Participan 530 centros de 229 municipios. Los niños también estarán presentes, pero nos dirigimos sobre todo a las niñas.

Los expertos creen que este tipo de intereses se originan antes.

Sí, a los tres, cuatro o cinco años. Normalmente, las chicas suelen ser buenas en matemáticas. Es importante que no se sientan apartadas de esta disciplina cuando son pequeñas. Si no queremos que se descarten a sí mismas, necesitan estímulo y autoestima. Yo soy madre de dos niñas y puedo decir que, en este aspecto, las familias tenemos mucho trabajo que hacer en casa.