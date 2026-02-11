Las niñas suelen ser buenas en matemáticas
Entrevista a Alicia Romero, Consejera de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya
Josep Lluís Micó
La consejera de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya, Alícia Romero Llano (Caldes d'Estrac, 1976), ha demostrado su interés en la investigación, la innovación y la revolución digital siempre que ha tenido ocasión. No en vano, en un contexto tan tecnológico y tecnificado como el actual, ha sido seleccionada por la revista Forbes como una de las cien mujeres más influyentes del país. La dimensión económica de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia es evidente, y Romero habla de ello abiertamente.
¿Qué está haciendo el Gobierno para despertar y alimentar las vocaciones, y para combatir y extinguir los prejuicios sobre las mujeres, las niñas y la ciencia?
Es vital que hagamos visibles a las mujeres científicas, a las mujeres economistas... en general, a las mujeres que han alcanzado responsabilidades. Las niñas necesitan referentes femeninos. Necesitan un espejo en el que mirarse que las empuje a estudiar lo que quieran y que las guíe para desarrollar ese trabajo.
La mayoría de referentes todavía son masculinos...
Por esta razón, muchas chicas no se sienten interpeladas. Solo de esta manera pensarán que ellas pueden hacer aquello que han hecho otras mujeres antes. Precisamente la semana pasada murió la oceanógrafa Josefina Castellví i Piulachs (Barcelona, 1935-2026), una de las primeras científicas que fueron a la Antártida. Si en lugar de hablar de ella solo se difunde el caso de hombres que han logrado lo mismo, nuestras hijas no conectarán tanto.
¿De qué acciones concretas estamos hablando?
Catalunya dispone de un plan estratégico para la igualdad de género en la ciencia. Y, este año, unas 600 investigadoras entrarán en las aulas para hablar con 40.000 alumnos, de sexto de primaria a primero de ESO, para activar esa inquietud científica o tecnológica. Participan 530 centros de 229 municipios. Los niños también estarán presentes, pero nos dirigimos sobre todo a las niñas.
Los expertos creen que este tipo de intereses se originan antes.
Sí, a los tres, cuatro o cinco años. Normalmente, las chicas suelen ser buenas en matemáticas. Es importante que no se sientan apartadas de esta disciplina cuando son pequeñas. Si no queremos que se descarten a sí mismas, necesitan estímulo y autoestima. Yo soy madre de dos niñas y puedo decir que, en este aspecto, las familias tenemos mucho trabajo que hacer en casa.
Suscríbete para seguir leyendo
- Francesco Tonucci, pedagogo: 'La escuela está ocupando todo el tiempo de los niños, hay demasiadas horas de colegio
- La AEMET advierte de la llegada de la borrasca Nils, que dejará lluvias, fuertes vientos y temporal marítimo
- Última hora de la huelga de Rodalies, en directo: servicios mínimos a partir de este lunes e incidencias en las líneas de tren
- Los Mossos investigan la muerte del dueño de Mango 'de forma encapsulada' para evitar filtraciones
- La C-32 reactiva los peajes de pago esta medianoche tras la reapertura de la AP-7
- La estafa del 'sexo annal': el cliente de una sauna denuncia al dueño después de pagarle 155.000 euros
- El profesorado catalán va a la huelga por los sueldos, las ratios y los recursos para atender al alumnado: 'El sistema está completamente desbordado
- Un fallo informático en Extranjería atasca expedientes de residencia y trabajo de miles de inmigrantes