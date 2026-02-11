Muere Xisco Quesada, el joven mallorquín que ha movilizado a miles de personas contra el cáncer

El mallorquín Xisco Quesada, de 28 años, ha fallecido este miércoles, 11 de febrero, después de varios meses luchando contra un cáncer de páncreas con metástasis, según ha comunicado su familia a través de redes sociales. El joven se había convertido en un símbolo de visibilidad sobre la enfermedad después de compartir sin filtros su proceso y reunir una ola de apoyo que trascendió a nivel nacional.

Quesada se dio a conocer públicamente cuando decidió relatar su proceso contra la enfermedad, mostrando su evolución, sus miedos y también los momentos de esperanza. Su historia movilizó a miles de personas, que siguieron su testimonio y participaron en la campaña que impulsó para recaudar dinero.

Según ha informado su familia, el joven pasó sus últimos meses ingresado en la Clínica Universidad de Navarra, en Pamplona, donde continuaba su tratamiento. "Se ha ido rodeado de amor", señala el comunicado difundido en redes sociales, en el que también agradecen las muestras de apoyo recibidas y piden respeto para la familia.

Padre de dos hijos, hace poco más de dos semanas Quesada explicó en un vídeo que había agotado las opciones terapéuticas disponibles en Mallorca y que necesitaba recurrir a "tratamientos experimentales" en centros privados. Su llamamiento generó una respuesta masiva y logró recaudar más de 900.000 euros en apenas unos días una campaña en internet, con casi 45.000 donaciones procedentes de toda España.

La iniciativa se viralizó rápidamente en redes sociales, donde el joven acumulaba cientos de miles de seguidores. El joven insistió siempre en trasladar un mensaje de esperanza que repitió en numerosas ocasiones: "Mientras haya vida, yo sigo". También manifestó su intención de destinar parte del dinero recaudado a la investigación del cáncer en caso de que el tratamiento no lograra el resultado esperado.

En el comunicado difundido después su fallecimiento, su familia destaca que el joven "convirtió el dolor en conciencia, su historia en inspiración y su voz en apoyo para muchas personas que atravesaban momentos difíciles". Añaden además que recibió "cada mensaje y cada gesto de cariño con un agradecimiento inmenso". Seguidores, amigos y conocidos del joven han trasladado en sus redes mensajes de condolencia y reconocimiento por el valioso testimonio que ofreció durante su enfermedad.